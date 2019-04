Un ensemble dynamique





Energica, le constructeur italien de motos électriques à hautes performances, a signé un partenariat technologique avec Omoove, un expert reconnu de la mobilité intelligente. Omoove est une société détenue à part entière par le groupe Octo Telematics, le premier fournisseur mondial de solutions télématiques et d'analyse de données pour le secteur de l'assurance automobile.

Grâce à ce partenariat, toutes les motos électriques Energica seront équipées en série de la connectivité à distance. Cette nouvelle technologie élargit considérablement la gamme complète d'informations déjà disponibles sur les motos Energica, grâce à la connectivité locale à courte portée existante qui repose sur la technologie Bluetooth.

Le dispositif télématique embarqué (ProShare XT) Omoove, installé d'origine sur les motos Energica, permettra de suivre en temps réel les performances de la moto via une application. Cela permet la transmission d'informations détaillées sur l'état de la moto et d'alertes intelligentes avertissant le pilote ou le propriétaire en cas d'interruption de la recharge ou de mouvement imprévu de la moto.

Cette collaboration sera encore renforcée par le sponsoring d'Omoove sur la moto d'essai Ego Corsa utilisée par Alessandro Brannetti, le pilote officiel d'Energica, dans le cadre des développements des motos destinées à la course FIM Enel MotoEtm World Cup.

Le logo Omoove sera également apposé sur l'Energica Ego Sport Black, la moto sport électrique urbaine dont le graphisme symbolise l'extraordinaire effort de développement réalisé par l'équipe technique Energica pour les courses FIM Enel MotoEtm, pour lesquelles Dorna a choisi Modena comme unique constructeur.

Giuseppe Zuco, CEO d'Omoove et co-fondateur d'Octo Telematics, a déclaré : "Aujourd'hui, un de nos rêves devient réalité. Nous avons équipé la première moto électrique haute performance de la meilleure technologie de connectivité disponible sur le marché. Le personnel d'Omoove partage avec moi la fierté de pouvoir représenter un nouveau succès de l'excellence italienne. Nous voulons apporter la performance d'Energica et l'innovation d'Omoove sur les plus belles routes du monde."

"Les moteurs et l'innovation ont toujours été dans notre ADN, notre objectif est de pouvoir offrir à nos clients non seulement un produit de pointe, mais aussi un environnement "Energica" connecté et intelligent. Grâce au partenariat avec Octo, l'expérience de conduite de nos produits est amplifiée et donne aux pilotes une nouvelle sensation exclusive," a déclaré Livia Cevolini, CEO d'Energica Motor Company S.p.A.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 16:05 et diffusé par :