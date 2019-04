Recrutement international par des entreprises québécoises - Un franc succès pour les premières Journées Québec à Casablanca





MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la toute première mission de recrutement au Maroc organisée par le gouvernement du Québec, une vingtaine d'entreprises québécoises se sont rendues à Casablanca afin de recruter des travailleurs qualifiés et motivés à tenter l'aventure québécoise.

À l'instar des 20 éditions précédentes des Journées Québec à Paris, ces premières Journées Québec à Casablanca ont permis à des entreprises ayant de grands besoins de main-d'oeuvre d'avoir accès à un bassin de candidatures de qualité. Ce sont plus de 300 postes qui étaient à pourvoir dans près d'une dizaine de secteurs d'activités, comme la soudure, la santé, l'hôtellerie, les technologies de l'information et la restauration.

Le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) a organisé cette mission en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, de l'Agence nationale d'emploi du Maroc ainsi qu'avec la participation de Québec international, Montréal international et la Société de développement économique de Drummondville. Le MIDI et ses partenaires ont accompagné les employeurs dans chacune des étapes de la démarche de recrutement de travailleurs temporaires, optimisant ainsi le succès de l'opération.

«?C'est une première mission à l'étranger pour nous. Nous sommes ravis de voir le niveau de compétences des candidats marocains. Ils sauront ajouter un beau "plus" à nos équipes du Québec.?»

Karolane Ayotte, coordonnatrice de la gestion des ressources humaines, Armatures Bois-Francs

«?Les Journées Québec Casablanca constituent notre deuxième mission de recrutement international et la première au Maroc. Nous sommes impressionnés par la quantité et surtout la qualité des candidats rencontrés. C'est une expérience enrichissante qui rapportera de beaux résultats. Nous avons déjà hâte de récidiver à Casablanca ou ailleurs!?»

Nancy Cloutier, CRHA, conseillère en ressources humaines, Restos Plaisirs

Citation

«?En participant aux premières Journées Québec à Casablanca, les employeurs ont pu bénéficier d'un accompagnement personnalisé et rencontrer des personnes qui souhaitent travailler et enrichir le Québec de leurs compétences. Ces missions à l'étranger sont l'une des nombreuses mesures de recrutement des talents nécessaires pour favoriser la prospérité collective du Québec.?»

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Faits saillants

Les Journées Québec à Casablanca sont les premières tenues à l'extérieur de l'Europe?;

sont les premières tenues à l'extérieur de l'Europe?; Les 22 employeurs québécois présents cherchaient à pourvoir 300 postes, correspondant à 74 offres d'emploi différentes situées dans plusieurs régions du Québec?;

Plus de 7000 candidatures présélectionnées ont mené à plus de 900 entrevues d'embauche en deux jours, donnant accès aux employeurs à des candidats qualifiés et motivés prêts à tenter l'aventure québécoise.

SOURCE Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 15:57 et diffusé par :