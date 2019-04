Surveillance de la crue des eaux





QUÉBEC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les précipitations prévues pour les prochains jours, combinées à la fonte des neiges encore présentes en plusieurs endroits, provoqueront un important ruissellement partout au Québec. Le niveau de nombreux cours d'eau augmentera et les risques d'inondations sont élevés.

L'Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) travaille de concert avec les municipalités riveraines et ses partenaires pour optimiser la préparation de chacun. Les citoyens sont également invités à se préparer. Ils doivent communiquer avec leur municipalité pour connaître les mesures mises en place et pour signaler une inondation ou une situation anormale. En cas d'inondation imminente, ils peuvent monter à l'étage leurs objets de valeur ou leurs souvenirs précieux, les contenants de peinture ou de pesticides; ils peuvent également prendre des précautions pour protéger leur domicile.

En bordure d'un cours d'eau en crue, la vigilance est de mise. Il ne faut pas tenter de récupérer des objets emportés par le courant. En tout temps, il importe de respecter les consignes des autorités et de ne prendre aucun risque.

Pour suivre l'évolution de la crue

Les détails par région sont publiés dans le site Internet gouvernemental Urgence Québec, section spéciale Crue printanière, à l'adresse urgencequebec.gouv.qc.ca. On y retrouve toute l'information pour savoir quoi faire avant, pendant et après une inondation. On peut également suivre Urgence Québec dans Facebook (Urgence Québec) et Twitter (@urgencequebec).

