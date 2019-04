Risques d'inondations dans certains secteurs de Rosemère - La Ville en mode action





ROSEMÈRE, QC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Avec les précipitations abondantes annoncées au cours des prochains jours et la fonte de la neige, certains secteurs (principalement au sud du chemin de la Grande-Côte) de Rosemère pourraient être touchés par des inondations. « Je tiens à assurer à nos concitoyens que le personnel de la Ville, ainsi que les effectifs policiers et pompiers sont déployés pour assurer une surveillance en continu dans les secteurs potentiellement touchés par les inondations et que tout est mis en oeuvre pour venir en aide aux citoyens affectés par cette situation », a déclaré Eric Westram, maire de Rosemère.

Des palettes de sacs de sable ont été déposées dans les secteurs névralgiques suivants:

Place Ducharme (près du pont)

Val Chenaie

Thorncliff Ouest

Île Bélair Est

Earlscourt

Skelton (coins Alexandre et Béland)

Terrasse Cadieux

Le personnel des Travaux publics a également travaillé à remonter la digue près de la rue Louis-Hémon et s'affaire sur la rue Île Bélair Est.

Les citoyens peuvent communiquer directement avec la direction des Travaux publics pour toute question concernant les inondations (sacs de sable, etc.) au 450 621-3500, poste 3300. Pour les appels d'urgence, les citoyens doivent composer le 911.

Au besoin, les citoyens peuvent se procurer des sacs de sable auprès de la direction des Travaux publics au 450 621-3500, poste 3300.

Mesures de prévention

Les citoyens concernés sont invités à prendre certaines mesures préventives afin d'assurer leur sécurité et de limiter les dommages matériels :

Déplacez à l'étage les objets de valeur et ceux qui peuvent être déplacés du sous-sol ou du rez-de-chaussée.

Placez en lieu sûr les produits chimiques ou toxiques tels que les insecticides ainsi que les autres produits inflammables.

Bloquez les drains de plancher au sous-sol pour éviter le refoulement de l'eau.

Au besoin, disposez des sacs de sable aux endroits où l'eau serait susceptible de s'infiltrer (garage, portes, fenêtres) ou au pourtour de le la résidence. Vous pouvez vous procurer des sacs de sable auprès de la direction des Travaux publics au 450 621-3500, poste 3300.

La Ville tient à rappeler que c'est la responsabilité du citoyen de s'assurer de faire le nécessaire afin de protéger ses biens.

La Ville tiendra les citoyens informés de la situation par le biais des différentes plateformes de communication, soit le site Internet, la page Facebook et son Publicourriel.

