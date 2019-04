Huawei reconnu « Gartner Peer Insights Customers' Choice » pour la mise en réseau de data centers en avril 2019





SHENZHEN, Chine, 18 avril 2019 /PRNewswire/ -- Huawei, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents destinés aux technologies de l'information et de la communication (TIC), a annoncé que ses switches CloudEngine avaient reçu la distinction « Gartner Peer Insights Customers' Choice » dans la catégorie mise en réseau de data centers en avril 2019.

Le Gartner Peer Insights Customers' Choice[1] est décerné après l'analyse de plus de 200 000 commentaires concernant plus de 300 marchés publiés sur le site Gartner Peer Insights. Ces commentaires s'appuient sur les expériences directes d'achat, d'installation et d'exploitation d'un produit par des pairs. Sur les marchés disposant de données suffisantes, Gartner Peer Insights récompense les fournisseurs les mieux évalués par les clients en leur décernant la distinction « Customers' Choice ».

Huawei évolue sur les marchés de réseaux de data centers. Depuis son lancement en 2012, la solution de réseau de data centers sur le cloud CloudFabric de Huawei a été déployée dans plus de 7800 data centers d'entreprises réparties dans plus de 120 pays. Outre la distinction ci-dessus fondée sur l'avis des clients, Huawei a été classé Challenger dans le Magic Quadrant 2018 de la mise en réseau de data centers[2] par les analystes de Gartner en juillet 2018, pour la deuxième année consécutive.

Le 9 janvier 2019, Huawei a dévoilé le premier switch pour data centers du secteur conçu pour l'ère de l'intelligence artificielle (AI) -- le CloudEngine 16800. En parallèle, Huawei a défini trois caractéristiques que les switches pour data centers doivent respecter à l'ère de l'IA : puces IA intégrées, haute densité de ports (48) 400 GE par emplacement, et possibilité d'évoluer vers un réseau de conduite autonome (Autonomous Driving Network, ADN). En se basant sur les switches CloudEngine qui mettent à profit la puissance de la puce IA haute performance intégrée et utilisent l'algorithme novateur iLossless, Huawei a lancé le réseau de data centers intelligent et sans perte AI Fabric. Conçue pour aider les clients à accélérer leur transformation intelligente, la solution AI Fabric de Huawei promet une expérience réseau incomparable, sans perte de paquet, avec une latence faible et un débit élevé. Atteignant 100 % de la puissance informatique de l'IA, elle améliore de 30 % les opérations d'entrée/sortie par seconde (Input/Output Operations Per Second, IOPS) du stockage des données, tout en réduisant le coût total de possession de 53 %. Elle ouvre ainsi la voie pour permettre aux réseaux de data centers de passer de l'ère du cloud à celle de l'IA.

« Pour un produit, le véritable test est celui de l'expérience du client. À nos yeux, cette reconnaissance du Gartner Peer Insights reflète notre engagement à fournir à nos clients des produits de haute qualité pour améliorer leur infrastructure TIC », a déclaré Leon Wang, président du domaine Réseau de data centers de Huawei. « Nous nous efforçons d'apporter à nos clients les solutions de mise en réseau de data centers qui répondent à leurs besoins et nous continuerons à nous montrer novateurs dans notre offre de services et à tenir compte de leurs commentaires. »

[1] Le Gartner Peer Insights Customers' Choice est une distinction accordée aux fournisseurs de la catégorie Mise en réseau de data centers par des utilisateurs finaux professionnels vérifiés qui tient compte à la fois du nombre de commentaires et des notes globales données par les utilisateurs. Afin de garantir une évaluation équitable, Gartner applique des critères rigoureux pour la reconnaissance des fournisseurs présentant une note de satisfaction client élevée.

[2] Gartner, Inc., Magic Quadrant for Data Center Networking, Andrew Lerner, Joe Skorupa, 11 juillet 2018

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de la solution de réseau de data centers sur le Cloud CloudFabric de Huawei :

https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 15:47 et diffusé par :