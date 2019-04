Grandes célébrations pour 1 545 personnes âgées seules : Les Petits Frères fêteront Pâques en famille!





MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les Petits Frères, la grande famille des personnes âgées seules, souligneront la grande fête familiale de Pâques en compagnie des 1 545 personnes âgées isolées que l'organisme accompagne tout au long de l'année. Que ce soit lors de l'un des grands rassemblements qui auront lieu un peu partout au Québec ou par une visite d'amitié à leur domicile, nos Grandes Amies et Grands Amis fêteront Pâques en bonne compagnie.

Plus particulièrement à Montréal, deux grandes fêtes sont organisées le 21 avril, dont celle qui réunira 300 Grandes Amies, Grands Amis et bénévoles, avec la présence de la marraine des Petits Frères, la comédienne Béatrice Picard. Ce grand rassemblement se tiendra au Buffet Le Vogue (4371 boulevard des Grandes-Prairies à Saint-Léonard) de 11h à 14h30.

Chocolat, rires, accolades et réconfort seront au rendez-vous!

Le 21 avril, des dîners en salle sont prévus dans les 11 régions du Québec où l'organisme accomplit sa mission. Les personnes du grand âge qui sont confinées à leur résidence et dont l'état de santé est trop fragile pour qu'elles puissent être conduites aux réceptions ne seront pas abandonnées à leur solitude, puisque des bénévoles les visiteront pendant le congé pascal, avec des fleurs et des chocolats à partager.

« Toutes les personnes âgées seules que nous accompagnons passeront cette fête traditionnellement familiale en douce compagnie avec nos bénévoles et notre personnel. Au total, ce sont 1 545 personnes aînées qui pourront célébrer Pâques dans la dignité avec la famille des Petits Frères. Cela fait partie de notre promesse envers chaque Grande Amie et Grand Ami que nous accueillons dans notre famille : chez Les Petits Frères, personne n'est oublié, peu importe sa condition physique ou cognitive. » mentionne Caroline Sauriol, directrice générale de l'organisme.

À propos des Petits Frères

Fort de son expérience des 57 dernières années en accompagnement des personnes âgées seules de 75 ans et plus, l'organisme se dédie à briser leur isolement et partage avec elles amour, joie et tendresse, afin qu'elles se sentent vivantes et importantes jusqu'à la fin de leur vie. Au fil des ans, ce sont près de 8 500 aînés qui ont vu leur vie ainsi changée, des milliers de personnes qui ont su qu'elles comptaient à nouveau pour quelqu'un et ce, jusqu'au bout de leur vie. Les personnes âgées sont accompagnées en moyenne pendant 7 ans.

Le Québec compte près de 640 000 personnes âgées de 75 ans ou plus, et que ce nombre ira en croissant jusqu'à ce qu'elles composent 14,7 % de la population du Québec d'ici 2036. Ce sont aujourd'hui 55 000 personnes âgées qui sont à risque de vivre l'isolement social et qui trop souvent, souffrent derrière les portes closes. Avec l'important accroissement de la part démographique des personnes aînées au Québec, plus que jamais l'action des Petits Frères est capitale pour briser l'isolement social. Pour plus d'information, faire un don ou devenir bénévole : petitsfreres.ca ou 1 866 627-8653. Les Petits Frères sont agréés par le Programme de normes d'Imagine Canada attestant la qualité, l'efficience et la transparence de l'organisme.

SOURCE Les Petits Frères

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 15:44 et diffusé par :