Le gouvernement du Canada annonce un nouvel investissement pour appuyer le tourisme en Abitibi-Témiscamingue et ailleurs au Québec





L'Association touristique régionale de l'Abitibi-Témiscamingue se voit accorder des aides financières totalisant près de 1,7 M$ dollars afin de faire rayonner le Québec à l'international

ROUYN-NORANDA, QC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le secteur du tourisme est un moteur économique important dans l'ensemble du pays. Il contribue à la croissance durable et crée de bons emplois pour les familles de la classe moyenne, tant dans les grands centres comme Montréal que dans les communautés comme Rouyn-Noranda. C'est pourquoi le gouvernement du Canada, par l'entremise de DEC, investit près de 1,7 million de dollars pour appuyer le tourisme et l'économie de l'Abitibi-Témiscamingue.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé deux aides financières à l'Association touristique régionale de l'Abitibi-Témiscamingue (ATRAT) pour que la région puisse mieux tirer profit des possibilités en matière de tourisme.

La première, sous forme de contribution non remboursable de 555 992 $ sur trois ans, permettra à l'organisme de poursuivre sa mission qui consiste à améliorer l'attractivité touristique de la région. L'ATRAT pourra mettre en oeuvre un plan de commercialisation et développer l'offre touristique en vue d'attirer des clientèles hors Québec et internationales.

DEC accorde aussi une contribution non remboursable de 1 110 000 $ à l'ATRAT pour la mise en oeuvre d'une stratégie de commercialisation interrégionale hors Québec de l'expérience Plaisirs d'hiver multiactivités. Pilotée par l'ATRAT, cette expérience réalisée en partenariat avec 15 autres organisations touristiques du Québec vise le regroupement des ATR-ATS (associations touristiques régionales et associations touristiques sectorielles) du Québec autour d'une même stratégie de commercialisation. Il s'agit d'une première! À terme, cette stratégie se traduira par une offre touristique plus intéressante et mieux intégrée pour les visiteurs. Ce projet collectif s'inscrit dans la priorité Croissance pour tous dans toutes les régions de la Stratégie fédérale d'innovation et de croissance pour les régions du Québec.

Grâce à l'appui du gouvernement à des projets comme ceux de l'ATRAT, les Canadiens et les visiteurs au Canada pourront découvrir ou redécouvrir les attraits de l'Abitibi-Témiscamingue et vivre l'expérience du tourisme hivernal dans différentes régions du Québec.

Cette annonce a été faite alors que la ministre Joly continue de rencontrer des experts régionaux et sectoriels du tourisme aux quatre coins du Canada. Elle a entamé sa tournée pancanadienne en novembre dernier pour cerner les possibilités de maximiser les avantages potentiels du tourisme au Canada. La ministre a écouté ce que les experts avaient à dire, et les invite maintenant à examiner davantage les renseignements mis en lumière qui contribueront à élaborer la Stratégie fédérale en matière de tourisme.

Par ailleurs, le budget fédéral de 2019 reconnait concrètement l'importance du tourisme pour l'économie en proposant des investissements de 58,5 M$ sur deux ans pour la création du Fonds pour les expériences canadiennes et de 5 M$ pour la promotion du Canada comme destination auprès des Canadiens. On y prévoit également un soutien à la création d'une septième Table sectorielle de stratégies économiques consacrée au tourisme et la mise en place de mesures facilitant le perfectionnement des compétences de la main-d'oeuvre du secteur, notamment par le biais d'allocations et la réduction des cotisations d'assurance-emploi pour les petites entreprises.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît que le tourisme soutient toutes les régions du pays, comme c'est le cas ici en Abitibi-Témiscamingue, en créant de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. Au cours des derniers mois, j'ai eu le privilège de rencontrer des personnes un peu partout au pays qui travaillent sans compter leurs efforts pour faire du Canada une destination touristique de choix. Leur expérience unique et les travaux du Comité-conseil que j'ai mis sur pied inspirent notre stratégie fédérale en matière de tourisme que je lancerai au printemps dans le but de maximiser le potentiel du Canada dans ce domaine. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie,

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. Le soutien accordé à l'Association touristique régionale de l'Abitibi-Témiscamingue annoncé aujourd'hui mise sur les avantages concurrentiels du Canada et l'attraction touristique afin de stimuler la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Depuis plus de vingt ans, DEC est un partenaire de choix de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Grâce aux investissements de DEC, la région a enregistré des augmentations considérables du nombre des clientèles hors Québec. Le tourisme est la seule activité économique que l'on retrouve dans toutes les régions du Québec. Ce partenariat démontre un lien de confiance et indique que le tourisme demeure un secteur d'activité reconnu par DEC pour toutes ses retombées économiques, surtout dans une région rurale comme la nôtre. Par surcroit, nous sommes heureux de piloter le projet québécois des Plaisirs d'hiver!

Randa Napky, directrice générale, Association touristique régionale de l'Abitibi-Témiscamingue

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Le tourisme représente 2 % du produit intérieur brut du Canada et soutient 1,8 million d'emplois au pays.

L'Abitibi-Témiscamingue attire annuellement près de 480 000 touristes de l'extérieur de la région. Les dépenses touristiques sont évaluées à 97 M$.

L'achalandage hors Québec en Abitibi-Témiscamingue est en croissance continue depuis 2013 avec une augmentation de près de 23 %.

Lien connexe

Le tourisme au Canada

