Le Canada et la Colombie-Britannique annoncent du financement pour appuyer la lutte contre les changements climatiques et réduire les émissions





VANCOUVER , le 18 avril 2019 /CNW/ - Le Canada et la Colombie-Britannique travaillent ensemble à la prise de mesures de lutte contre les changements climatiques et à aider les Canadiens à avoir accès à des solutions propres qui réduisent la pollution, créent de bons emplois et soutiennent des collectivités saines.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, était accompagnée du ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, George Heyman, pour annoncer un soutien fédéral de 140 millions de dollars pour l'initiative sur le carbone forestier (Forest Carbon Initiative) de la Colombie-Britannique et un financement de 10 millions de dollars à l'intention du nouveau programme d'infrastructure pour les matières organiques (Organics Infrastructure Program).

L'initiative sur le carbone forestier vise à reboiser des zones dévastées par des incendies de forêt partout en Colombie-Britannique et à instaurer des pratiques exemplaires qui favorisent des forêts saines, résilientes et productives. Le programme réduira les émissions et permettra la séquestration du carbone, tout en soutenant des emplois dans des collectivités rurales.

Le programme d'infrastructure pour les matières organiques fournira des fonds aux administrations locales pour soutenir les installations de traitement des déchets organiques municipaux de la province. Le programme aidera les municipalités, les districts régionaux et les Premières Nations autogérées signataires de traités modernes à construire une infrastructure visant à diminuer la quantité de déchets organiques qui aboutissent dans les sites d'enfouissement et à les transformer plutôt en compost propre et utile. Le détournement de matières organiques loin des sites d'enfouissement sera essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement du Canada soutient des solutions propres pour aider les Canadiens à réduire les émissions. En travaillant ensemble, nous pouvons veiller à ce que les Canadiens de partout au pays soient en mesure de protéger l'environnement et de lutter contre les changements climatiques de façon concrète et abordable.

Citations

« Nous prenons des mesures réelles pour lutter contre les changements climatiques. Après la tarification de la pollution, le soutien des mesures d'efficacité énergétique et les investissements dans nos forêts et dans une nouvelle infrastructure de gestion des déchets, les Britanno-Colombiens peuvent être fiers des mesures prises par leurs gouvernements qui créent les outils nécessaires pour que tout le monde puisse contribuer à réduire la pollution causée par les gaz à effet de serre. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La Colombie-Britannique effectue la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, et l'initiative sur le carbone forestier ainsi que le programme d'infrastructure pour les matières organiques sont deux excellents exemples qui montrent ce que nous pouvons faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en créant de nouveaux emplois propres et des possibilités économiques. Ce travail et les autres mesures importantes que nous pilotons dans le cadre de notre plan CleanBC placent la Colombie-Britannique sur la voie d'un avenir plus durable, alors que nous contribuons à la réduction de la pollution par le carbone. »

- George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques

« Dans le cadre de l'initiative sur le carbone forestier, nous travaillons à réduire de façon importante les émissions de dioxyde de carbone grâce à une foule de projets, dont la restauration de forêts touchées par les incendies de forêt. Les projets de reboisement appuient également l'emploi dans les collectivités locales. »

- Doug Donaldson, ministre des Forêts, des Terres, de l'Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada contribuera à améliorer l'efficacité énergétique et le confort des maisons et des immeubles et à réduire les coûts qui y sont associés; aidera les entreprises canadiennes à innover et à accéder aux technologies, et épaulera les secteurs forestier et agricole afin d'augmenter la quantité de carbone stocké dans les forêts et les sols.

L'initiative sur le carbone forestier a été lancée en 2017 à titre d'élément clé de l'engagement de la Colombie-Britannique à l'égard de la prise de mesures pour lutter contre les changements climatiques. Des investissements totaux d'environ 50 millions de dollars ont été consentis à cette initiative entre 2017- 2018 et 2018- 2019, et selon les prévisions, elle devrait recevoir près de 70 millions de dollars en 2019-2020 .

Environ 30 % des projets de la Forest Enhancement Society of British Columbia nécessiteront la participation des Premières Nations et de leurs partenaires ou seront dirigés par eux.

Le programme d'infrastructure pour les matières organiques aidera la province à atteindre son objectif visant à réduire à 350 kg par habitant les déchets solides municipaux destinés à l'élimination, en réduisant les déchets organiques qui aboutissent dans les sites d'enfouissements.

Liens connexes

