Le Service de sécurité incendie de Montréal lance un nouveau projet pilote à Montréal-Nord pour promouvoir la diversité dans ses rangs





MONTRÉAL-NORD, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Des représentant.es du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et de l'arrondissement de Montréal-Nord se sont réunis aujourd'hui à la Maison culturelle et communautaire pour le lancement de Feu roulant. Ce nouveau projet pilote des pompières et des pompiers vise à favoriser une plus grande diversité dans leurs rangs en faisant découvrir leur profession à des jeunes issus de minorités ou de sexe féminin.

La mairesse Christine Black, qui était présente lors de l'événement, se réjouit de cette initiative du SIM: « Montréal-Nord est l'endroit idéal pour lancer un projet comme Feu roulant. Miser sur l'inclusion et la diversité est toujours un choix gagnant. C'est en mettant à profit le talent de tous les jeunes, peu importe leur origine ou leur genre, que l'on bâtit des équipes fortes et unies ».

« Le Service de sécurité incendie de Montréal est convaincu de l'importance d'avoir à son emploi des femmes et des hommes qui représentent la diversité montréalaise. C'est pourquoi il soutient des initiatives novatrices qui visent à amorcer un mouvement de changement pour plus de diversité et d'inclusion en caserne », affirme Frédéric Paquette, assistant-directeur du SIM.

Dans le cadre de Feu roulant, une équipe mobile du SIM ira à la rencontre de jeunes de Montréal-Nord afin de leur présenter la carrière de pompière et de pompier par le biais de jeux et d'échanges dynamiques.

Le SIM, en collaboration avec l'Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ) et le Collège Montmorency, proposera ensuite à 20 jeunes femmes et 20 jeunes hommes de 15 ans à 29 ans de Montréal-Nord de découvrir davantage leur métier en vivant une journée complète d'activités à l'IPIQ. Ces courageuses et courageux volontaires auront l'opportunité d'essayer l'équipement des sapeurs et s'initier à leurs techniques d'intervention lors de simulations.

Pour obtenir plus information et pour vous inscrire, écrivez à feusacre@cmontmorency.qc.ca.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 14:40 et diffusé par :