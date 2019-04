Déclaration - Nomination du nouveau président du Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada





OTTAWA, le 18 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante :

« Je suis heureux d'annoncer la nomination de M. Charles Smith à titre de président du Comité externe d'examen (CEE) de la Gendarmerie royale du Canada.

La nomination pour une durée de cinq ans de M. Smith commencera le 18 juin 2019, lorsque prendra fin le mandat du président par intérim David Paradiso. En attendant, il assumera le rôle de vice-président afin d'assurer une transition sans heurt entre le président entrant et le président sortant.

M. Smith apporte à ce poste une vaste expérience juridique, notamment 30 ans comme conseiller juridique au Cabinet du Juge-avocat général des forces canadiennes. Je lui souhaite bonne chance avec ses nouvelles responsabilités.

Je tiens à remercier M. Paradiso pour son engagement et son dévouement continus envers le CEE, y compris son rôle antérieur comme président par intérim et ses nombreuses années au poste de directeur exécutif et avocat principal du CEE. »

Ces nominations s'inscrivent dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

Le CEE est un tribunal administratif indépendant qui procède à l'examen impartial de cas et présente des conclusions et des recommandations en vue de décisions d'appel touchant certaines questions d'emploi et de relations de travail au sein de la GRC.

Des renseignements supplémentaires sur le CEE sont disponibles sur le site Web.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 14:04 et diffusé par :