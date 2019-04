Déclaration - Le gouvernement du Canada réagit à l'audience de la cour de l'Ontario sur la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre





TORONTO, le 18 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'issue de l'audience de la Cour d'appel de l'Ontario sur la constitutionnalité de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre du Canada, Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a fait la déclaration suivante.

« Nous devons agir maintenant pour lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement pour les générations futures. Les émissions de gaz à effet de serre qui causent les changements climatiques sont une question d'ordre national. Elles ne peuvent être circonscrites aux frontières provinciales. La tarification de la pollution par le carbone est reconnue comme l'un des outils les plus efficaces pour réduire ces émissions.

« Des solutions pratiques peuvent aussi diminuer le coût de la vie alors que nous luttons ensemble contre les changements climatiques. Cette année, une famille ontarienne admissible de quatre personnes recevra un paiement de l'Incitatif à agir pour le climat de 307 dollars lorsqu'elle aura produit sa déclaration de revenus.

« Nous remercions la Cour d'appel de l'Ontario d'avoir entendu la grande diversité de voix, notamment celles des professionnels de la santé, des jeunes, des économistes, des peuples autochtones, des groupes environnementaux et des groupes religieux, qui appuient la prise de mesures dans cette lutte contre les changements climatiques en garantissant que la pollution aura désormais un coût. Tout au long de l'audience, les parties favorables ont insisté sur le fait que les changements climatiques constituent une crise nationale et mondiale et que le Canada, y compris l'ensemble des provinces et des territoires, doit continuer de réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'efforcer de bâtir une économie fondée sur l'énergie propre. »

Faits en bref

La dimension cumulative des émissions de gaz à effet de serre est une question d'intérêt national. La position juridique du gouvernement du Canada est que la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est constitutionnelle et que le Parlement a le pouvoir d'appliquer la Loi pour assurer la paix, l'ordre et la bonne gouverne du Canada en vertu de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 .

Environnement et Changement climatique Canada a calculé que d'ici 2022, la tarification de la pollution au Canada réduira de 50 à 60 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre causées par le carbone.

À mesure que les changements climatiques s'accélèrent, les collectivités de partout au Canada font face à des coûts et à des risques accrus. Les coûts d'assurance à l'échelle nationale sont passés de 400 millions de dollars par an à 1,9 milliard de dollars au cours des 20 dernières années.

En 2016, le Canada a lancé un plan national pour le climat, le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, afin de lutter contre les changements climatiques et de réduire les émissions nationales. La tarification de la pollution par le carbone est un pilier du Cadre pancanadien, dont le gouvernement de l' Ontario est signataire.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 13:41 et diffusé par :