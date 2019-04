15e édition du Dîner de la Bourse Françoise-Kayler - 32 775 $ amassés pour la relève en cuisine supérieure





MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) tenait, le 17 avril dernier, la 15e édition du Dîner annuel de la Bourse Françoise-Kayler. Cette activité-bénéfice, réalisée avec la collaboration de l'Association Restauration Québec (ARQ) et placée sous la présidence d'honneur de M. Remo B. Pompeo, propriétaire durant 35 ans du restaurant Le Piémontais et membre de l'ordre présidentiel de l'ARQ, a permis d'amasser la somme de 32 775 $ au profit du Fonds de Bourses Françoise-Kayler et de la Fondation de l'ITHQ.

Conformément aux règles d'attribution établies, 6 bourses d'études de 2500 $ chacune seront remises aux étudiants lauréats des 2 cohortes du programme Formation internationale en cuisine et gastronomie de l'ITHQ. Réparties en 2 groupes de 3 bourses, ces dernières contribueront à la réalisation d'un stage de fin d'études de 12 semaines en France, auprès de grands maîtres de la cuisine. Les lauréats du 1er groupe sont Émilie Begin, Adrien Guyonnet et Mathieu Sylvain. Ceux du 2e groupe, qui font partie de la seconde cohorte du programme, recevront pour leur part leurs bourses en décembre 2019. L'ARQ a, quant à elle, procédé à un tirage parmi les étudiants du programme et c'est Adrien Guyonnet qui a gagné une bourse de 1 000 $.

Le Dîner de la Bourse Françoise-Kayler, qui cette année a rassemblé 123 convives, met à l'honneur les meilleurs produits du Québec. Cette prestation gastronomique est le point culminant du parcours pédagogique des étudiants de Formation internationale en cuisine et gastronomie de l'ITHQ et leur offre un espace privilégié pour exprimer leur talent et leur créativité, et ce, pour le plus grand plaisir gustatif de ses convives.

Partenaires financiers et collaborateurs

Des partenaires prestigieux ont, cette année encore, apporté leur soutien financier afin de faire de cet événement un vif succès. Partenaires Privilège : Casinos du Québec et Gouvernement du Québec. Partenaires affiliés : Agropur et Olymel.

À propos de la Bourse Françoise-Kayler

La Bourse Françoise-Kayler est née de la volonté de cette grande dame du journalisme d'affirmer l'importance de la cuisine québécoise au sein de notre société et le rôle qu'elle y joue au chapitre de notre identité culturelle. Elle vise principalement à soutenir des étudiants diplômés en cuisine d'établissement provenant de toutes les écoles du Québec et inscrits au programme Formation internationale en cuisine et gastronomie de l'ITHQ. C'est ainsi qu'au cours des 14 dernières années, plus de 150 000 $ ont été remis aux étudiants de ce programme par l'entremise de la Bourse Françoise-Kayler.

À propos de la Fondation de l'ITHQ

Créée en 2003, la Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités de financement dans le but de soutenir le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis 2003, la Fondation a remis près de deux millions de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ.

