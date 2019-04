La ministre Tassi souligne la réalisation d'un projet d'infrastructure portant sur l'amélioration d'installations à l'Université McMaster





Un investissement fédéral de plus de 37,5 millions de dollars contribue à créer des emplois, à étendre la recherche et à favoriser l'innovation à Hamilton

HAMILTON,ON, le 18 avril 2019 /CNW/ - La ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, était à l'Université McMaster (anglais) aujourd'hui, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, pour souligner l'achèvement d'un projet d'infrastructure et visiter les installations rénovées.

L'Université McMaster a reçu un financement de plus de 37,5 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires du gouvernement du Canada pour la rénovation de l'édifice Arthur Bourns. Ce projet a enrichi la capacité de recherche et d'innovation de cette université en sciences et en génie, en plus d'en améliorer l'efficacité énergétique en modernisant les vieux laboratoires inefficaces. Grâce à cet investissement à l'Université McMaster, les étudiants, les professeurs et les chercheurs disposeront des meilleures installations qui soient pour effectuer la meilleure recherche au pays.

L'aménagement d'installations et de laboratoires de pointe ainsi que de locaux d'apprentissage modernes est essentiel à l'acquisition de compétences et à l'innovation. C'est pourquoi le gouvernement a investi 2 milliards de dollars dans 300 projets, par l'entremise du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, afin de renouveler les campus des universités et des collèges au pays. Le Fonds sert également à appuyer des projets qui visent à améliorer l'efficacité énergétique des laboratoires en vue de réduire leur empreinte environnementale.

Citations

« Nos investissements dans l'Université McMaster ont contribué à faire de cette institution l'un des établissements universitaires les plus axés sur la recherche au pays. Les améliorations apportées à l'édifice Arthur Bourns aideront les étudiants et les chercheurs à faire progresser l'innovation dans notre collectivité et dans le pays entier. »

- La ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi

« Les travaux de rénovation effectués à l'édifice Arthur Bourns permettent d'améliorer grandement la capacité de recherche et d'innovation en sciences et en génie à l'Université McMaster. C'est un ajout remarquable qui contribuera à fournir aux diplômés l'enseignement et les compétences dont ils ont besoin pour décrocher des emplois de qualité, et dont les employeurs ont besoin pour faire croître et prospérer leurs entreprises. »

- La ministre de la Formation et des Collèges et Universités de l'Ontario, l'honorable Merrilee Fullerton

« L'Université McMaster crée un monde prometteur grâce à la recherche et à l'enseignement qui s'y produisent et qui créent des retombées tant à l'échelle locale que mondiale. Ces nouveaux laboratoires et locaux sont formidables et permettront à nos étudiants et chercheurs d'adopter de nouvelles façons de travailler ensemble en vue de trouver des réponses aux enjeux d'importance vitale auxquels font face le Canada et le monde entier. Nous tenons à remercier sincèrement le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario pour leur soutien incomparable qui nous a permis de réaliser nos projets. »

- Le recteur et vice-chancelier de l'Université McMaster, Patrick Deane

Les faits en bref

Les investissements ciblés qui sont effectués à court terme dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires stimulent l'activité économique au pays et permettront aux universités et aux collèges de former des travailleurs hautement qualifiés et d'être des incubateurs de découvertes. Ces investissements favoriseront aussi la collaboration à des projets innovateurs qui aideront les entreprises canadiennes à demeurer concurrentielles et à prendre de l'expansion sur les marchés internationaux.

Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires appuie les objectifs du gouvernement du Canada dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure verte et durable.

dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure verte et durable. Dans le cadre du budget de 2018, le gouvernement a effectué un investissement sans précédent de près de 4 milliards de dollars dans la recherche, les chercheurs et l'équipement nécessaire.

Le Plan pour l'innovation et les compétences favorise la croissance économique et la création d'emplois pour la classe moyenne -- dont 2 millions de plus dans le domaine des sciences et de la technologie d'ici 2025 -- et permet de doter les Canadiens des compétences dont ils ont besoin pour réussir. L'achèvement du projet d'infrastructure à l'honneur aujourd'hui est un bel exemple de cette vision en action.

