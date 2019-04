Un investissement du gouvernement du Canada à l'appui de la diversification de l'économie du Yukon





Des investissements du gouvernement fédéral pour renforcer l'économie du Nord

WHITEHORSE, le 18 avril 2019 /CNW/ - La diversification et la croissance économiques sont essentielles pour assurer une économie forte et résiliente dans le Nord. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit plus de 4,3 millions de dollars dans 16 projets de développement économique au Yukon.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor.

Les fonds serviront à financer une gamme de projets dans divers secteurs économiques, notamment le tourisme, le développement économique des Autochtones, le renforcement des capacités, l'infrastructure, les énergies renouvelables et les géosciences. Ils permettront aussi d'offrir un soutien ciblé au perfectionnement des femmes entrepreneures et d'inciter des francophones canadiens à venir vivre et travailler dans le Nord.

Ces projets devraient créer jusqu'à 125 emplois au Yukon. Grâce à ces investissements, le gouvernement fédéral appuie le développement économique durable et à long terme dans le Nord.

Citations

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement annoncé aujourd'hui dans l'économie du Yukon s'appuie sur nos avantages concurrentiels en finançant des projets variés visant à stimuler la croissance économique et à créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne.?»

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor

«?La diversité de ces investissements est représentative de l'engagement du gouvernement du Canada à appuyer la viabilité à long terme dans le Nord. Ces projets profiteront directement aux Yukonnais en favorisant plusieurs secteurs économiques du territoire et en contribuant à la croissance économique du Canada.?»

Larry Bagnell

Député, Yukon

«?Le gouvernement du Yukon s'est donné comme priorité d'avoir une économie forte et prospère qui offre de bons emplois aux Yukonnais tout en respectant l'environnement. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement du Canada pour réaliser ces investissements stratégiques dans les petites entreprises, les énergies renouvelables, l'exploitation minière et le tourisme qui feront progresser et diversifieront notre économie, et contribueront à améliorer la vie de tous les Yukonnais.?»

Ranj Pillai

Ministre du Développement économique, gouvernement du Yukon

Produits connexes

Document d'information

Restez branchés

Suivez le ministre Bains sur Twitter : @ISDE_CA

Participez à la conversation sur le développement économique dans le Nord :

Twitter : GouvCan - Nord

Facebook : GouvCan - Nord

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 13:30 et diffusé par :