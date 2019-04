Lancement de la consultation en ligne - Rêvons Montréal 2020-2030





MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais, ainsi que le directeur général de la Ville, M. Serge Lamontagne, annoncent le lancement d'une consultation en ligne auprès de la population montréalaise et du personnel de la Ville de Montréal. Intitulée Rêvons Montréal 2020-2030, cette consultation s'inscrit dans le cadre de la démarche d'alignement stratégique de la Ville de Montréal, dont l'objectif est de créer une vision commune et partagée de la métropole pour la prochaine décennie.

Les résidents, travailleurs, étudiants, ainsi que le personnel de la Ville de Montréal sont invités à participer à cette consultation en ligne qui se tiendra du 23 avril au 17 mai 2019.

Les participants seront conviés dès le 23 avril prochain à se rendre sur le site web ville.montreal.qc.ca/revonsmtl afin de remplir un questionnaire qui vise à connaître leur opinion sur les valeurs principales que devrait soutenir la Ville de Montréal et sur les priorités d'action pour Montréal, axées autour des thèmes suivants :

quartiers dynamiques et inclusifs;

mobilité et aménagement durables;

transition écologique;

métropole influente.

« "Rêvons Montréal 2020-2030" est une initiative porteuse qui contribuera à définir la métropole de demain. C'est l'occasion de faire appel à l'ensemble de la population montréalaise et au personnel de la Ville pour imaginer la métropole que nous voulons bâtir pour les dix prochaines années. Nous voulons connaître l'opinion des Montréalaises et des Montréalais sur les valeurs qui devraient animer la Ville de Montréal et leur vision de la ville idéale », a déclaré Mme Plante.

« Cet exercice aura un impact concret dès cette année sur les opérations de la Ville, notamment sur la préparation du budget municipal 2020 et sur notre prochain programme triennal d'immobilisations. Cette démarche comporte aussi plusieurs bénéfices. Elle nous permettra de créer un cadre de référence pour les politiques et les programmes de la Ville, d'avoir un langage partagé et une compréhension commune des objectifs et des principaux projets porteurs, et ce, pour les arrondissements et les services centraux de la Ville, ainsi qu'une plus grande efficience administrative dans la réalisation des projets qui seront identifiés », a ajouté M. Dorais.

« Nous souhaitons inclure dans cette démarche les employés de la Ville puisqu'ils possèdent une connaissance pointue des enjeux de la Ville et une vaste expertise dans plusieurs domaines d'activités. Ils pourront également faire valoir leurs idées pour réaliser des projets porteurs au bénéfice de la population. C'est pourquoi j'invite nos employés à participer en grand nombre à la consultation en ligne et aux travaux liés à la démarche d'alignement stratégique qui auront lieu cette année. Cette démarche participative nous permettra d'aligner nos actions collectives et individuelles vers une vision commune pour les dix prochaines années et vers des actions qui seront axées sur les services aux citoyens », a déclaré M. Lamontagne.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 13:30 et diffusé par :