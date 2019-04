Événement-bénéfice du Conservatoire de musique et d'art dramatique de Québec : un pari réussi pour la nouvelle formule cabaret !





QUÉBEC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le jeudi 11 avril dernier, sous la présidence d'honneur de M. Marc Picard, directeur général de la Caisse d'économie solidaire Desjardins, se tenait le Cabaret de tous les possibles, l'événement-bénéfice des conservatoires de musique et d'art dramatique de Québec, au Théâtre du Conservatoire. L'activité a permis à la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec d'amasser 50 000 $.

« Les fonds amassés seront utilisés en totalité pour soutenir financièrement les jeunes talents de la relève artistique de la Capitale en leur assurant l'accessibilité à des études aux conservatoires d'art dramatique et de musique de Québec et en finançant diverses activités pédagogiques. Je tiens à remercier le partenaire présentateur de l'événement-bénéfice, le Mouvement Desjardins, de même que tous les partenaires et participants de cette soirée » a déclaré Étienne Lalonde, directeur général de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

« La Caisse d'économie solidaire Desjardins est fière de contribuer à l'oeuvre du Conservatoire, qui permet à la collectivité de voir grandir les talents artistiques qui en sont issus et de les admirer sur les scènes d'ici et d'ailleurs. Soutenir les activités des jeunes qui constitueront la communauté artistique québécoise de demain nous tient réellement à coeur », soutenait M. Picard, directeur général de la Caisse d'économie solidaire Desjardins et président d'honneur de l'événement-bénéfice.

Coanimé en humour par Jacques Leblanc, directeur du Conservatoire d'art dramatique de Québec et Lorraine Côté, actrice et metteure en scène qui enseigne également au Conservatoire, le Cabaret de tous les possibles a permis de faire rayonner le talent des étudiantes et étudiants des deux établissements d'enseignement de Québec. Le travail des élèves de scénographie était mis à l'honneur dans le décor des murs du Théâtre, où les invités ont assisté à huit prestations théâtrales et musicales. Des numéros de chant, de clown et de jeu masqué, mais aussi des solos de vibraphone et de violon ont été présentés, de même qu'un extrait de l'opéra Trouble in Tahiti de Leonard Bernstein.

Sur la photo : M. Marc Picard, président d'honneur du Cabaret de tous les possibles 2019, événement-bénéfice de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec au profit des conservatoires d'art dramatique et de musique de Québec © Vincent Champoux

Le Conservatoire remercie tous les partenaires et commanditaires de cette soirée :

Desjardins, Robert Lepage inc., Benjo (GM Développement), Fasken, La Fabrique culturelle Norton Rose Fulbright, STGM Architectes

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Québec et du Conservatoire de musique de Québec

Le Conservatoire d'art dramatique de Québec est une institution de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1958. C'est la seule institution publique québécoise à assurer à la fois la formation des interprètes et des concepteurs.

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé.

Ces écoles à échelle humaine, ancrées au coeur du bouillonnement artistique de Québec, contribuent à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves.

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec et apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique.

Grâce à la générosité de ses partenaires et de ses donateurs, les sommes recueillies par la Fondation du Conservatoire augmentent le fonds de bourses d'études, de perfectionnement et d'excellence des élèves du Conservatoire; elles leur permettent, notamment, de participer à des concours internationaux, à des auditions, à des tournées, à des camps musicaux et favorisent l'intégration de la relève à la vie artistique professionnelle.

