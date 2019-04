AGA des Producteurs de lait du Québec - Trois fermes laitières du Québec récompensées pour la qualité de leur lait





QUÉBEC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Ferme Denis Desfossés de Sainte-Brigitte-des-Saults, la Ferme Beaux-Prés enr. de Saint-Vianney, et la Ferme Vicain SENC de Saint-Éphrem-de-Beauce, sont les grandes gagnantes de l'édition 2018 de Lait'xcellent, un concours qui récompense les producteurs de lait à l'échelle provinciale pour la qualité exceptionnelle de leur lait. Les récipiendaires ont été dévoilés lors de l'assemblée générale annuelle 2019 des Producteurs de lait du Québec.

La vidéo présentant les gagnants de l'édition 2018 du concours Lait'xcellent peut être visionnée à l'adresse suivante : http://bit.ly/2KIlmmk.

Lait'xcellent OR 2018

Ferme Denis Desfossés, Sainte-Brigitte-des-Saults, Centre-du-Québec

La recette gagnante pour un lait de qualité à la Ferme Denis Desfossés, selon son propriétaire du même nom, repose sur des pratiques exemplaires aux plans de la propreté des vaches, de leur environnement et de l'équipement. Aussi, un bon suivi de l'état de santé des 34 vaches du troupeau, un contrôle laitier rigoureux et l'application d'une litière de paille généreuse, propre et sèche, sont des éléments primordiaux à considérer. Finalement, les taureaux du troupeau sont choisis selon leur profil bas en cellules somatiques et la vigueur de leur système immunitaire.

La Ferme Denis Desfossés a reçu le Lait'xcellent d'or au cours des quatre dernières années. Depuis 15 ans, la Ferme Denis Desfossés s'est classée à 14 reprises au palmarès des 25 entreprises laitières québécoises avec la meilleure qualité de lait.

Lait'xcellent ARGENT 2018

Ferme Beaux-Prés enr., Saint-Vianney, Bas-Saint-Laurent

Georges Beaupré et Micheline Girard, propriétaires de la Ferme Beaux-Prés enr., misent sur la propreté des stalles et le confort des 60 animaux du troupeau pour garantir un lait de haute qualité. On s'assure, par exemple, que la ventilation est adéquate en été et l'on a fait l'ajout de matelas il y a quelques années. Aussi, des tests de mammite CMP sont effectués après chaque vêlage et l'on nettoie bien l'équipement lors des routines de traite. On veille également à ce qu'il n'y ait pas de surtraite.

La Ferme Beaux-Prés enr. s'est déjà mérité deux Très grandes distinctions et une Grande distinction au concours Laitx'cellent et a terminé deuxième au Québec pour la qualité du lait certifié biologique, en 2014 et en 2017.

Lait'xcellent BRONZE 2018

Ferme Vicain SENC, Saint-Éphrem-de-Beauce, Chaudière-Appalaches-Sud

À la Ferme Vicain SENC, les propriétaires, Alain Couture et Vicky Grondin, s'assurent que les aliments donnés aux vaches sont de qualité pour les garder en bonne santé. Ils sont également minutieux et à l'écoute des 72 bêtes de leur troupeau. Les vaches sont brossées régulièrement et le bran de scie est toujours sec. Finalement, pour produire du lait de haut niveau, beaucoup d'efforts sont consacrés à la propreté.

Avant de décrocher l'or au concours régional Lait'xcellent, la Ferme Vicain SENC a obtenu quatre Très grandes distinctions et une Grande distinction. En 2014, elle a remporté le Jarret agricole de la Chambre de commerce de Saint-Georges.

La qualité du lait, une priorité pour les producteurs

Au Québec, comme au Canada, les normes de qualité du lait sont parmi les plus élevées de l'industrie, avec notamment des exigences très sévères sur l'absence d'antibiotiques dans le lait et l'interdiction d'utiliser des hormones de croissance pour les animaux.

Les producteurs de lait québécois pratiquent une gestion optimale de la qualité en respectant les règles très strictes du programme Lait canadien de qualité, qui vise à prévenir, à surveiller et à réduire les risques liés à la salubrité des aliments à la ferme. Ce programme est l'un des volets de proAction, le programme de gouvernance saine et durable des fermes laitières d'ici.

À propos de Lait'xcellent

Le concours Lait'xcellent est organisé par Les Producteurs de lait du Québec depuis 1987. Chaque année, il récompense les fermes laitières qui obtiennent les meilleurs résultats en qualité dans chacune des régions ainsi que les trois grands gagnants au niveau provincial.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 5 050 fermes laitières qui livrent quelque 3,37 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,6 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.

