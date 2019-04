Résultat « World Airport Star Rating » 2019 : YUL décroche une 4e étoile





MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'aéroport Montréal-Trudeau (YUL) obtient pour une première fois la prestigieuse certification 4 étoiles du « World Airport Star Rating » de Skytrax et joint les rangs d'autres grands aéroports dans le monde. Les résultats obtenus de ce classement, considéré comme une référence dans l'industrie aéroportuaire mondiale, découlent d'un processus d'audit mené en mars dernier.

Cette quatrième étoile récompense les grands investissements des dernières années visant la modernisation des infrastructures et l'atteinte des plus hauts standards de l'industrie ainsi que les efforts des employés pour bonifier l'expérience des passagers jour après jour.

« En 2018, Aéroports de Montréal se lançait comme défi d'obtenir une note de 4 étoiles au classement Skytrax pour le site de YUL. Après avoir repoussé nos limites et relevé la barre pour améliorer l'expérience client, nous apprenons aujourd'hui que le défi a été relevé avec succès. ADM est extrêmement fière du dévouement et de l'excellent travail accompli par tous les employés de l'aéroport et de la communauté aéroportuaire », a affirmé le président-directeur général d'Aéroports de Montréal, M. Philippe Rainville.

Dans la dernière année, plusieurs initiatives ont été mises en place pour rehausser l'expérience offerte aux passagers, la fluidité des processus, mais également pour optimiser l'entretien de l'aérogare. YUL compte maintenant sur une nouvelle brigade d'ambassadeurs au service des passagers, un processus de contrôle et de suivis technologiques pour assurer la propreté des lieux, des bornes d'enregistrement de bagages libre-service ainsi qu'un cinquième carrousel à bagages dans la zone internationale.

Le « World Airport Star Rating » créé en 2000 est reconnu dans l'industrie comme une référence mondiale en matière de normes aéroportuaires. Les cotes vont de 1 étoile à la plus prestigieuse cote de 5 étoiles. Skytrax est spécialisée dans le classement des organisations oeuvrant dans le transport aérien international et conseille les compagnies aériennes et les aéroports du monde sur les façons d'améliorer la qualité de leur prestation de service et la gestion de leurs installations.

À propos d'Aéroports de Montréal

Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de l'aéroport international Montréal-Trudeau et du parc aéronautique et industriel de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 12:05 et diffusé par :