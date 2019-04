La CMM demande plus d'autonomie pour une inclusion du logement social, abordable et familial adaptée à la réalité de chaque municipalité





MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a résolu ce matin, à la suite des travaux récents de la commission du logement social, de demander au gouvernement du Québec plus d'autonomie pour une inclusion du logement social, abordable et familial dans les nouveaux développements résidentiels, adaptée à la réalité de chaque municipalité. La CMM invite par ailleurs le gouvernement du Québec à conclure rapidement une entente avec le gouvernement du Canada sur le transfert des fonds fédéraux en matière d'habitation.

Comme le précise la mairesse de Montréal et présidente de la CMM, madame Valérie Plante, « Le logement social concerne toutes les municipalités de la CMM qui y contribuent financièrement. Actuellement, une quinzaine de municipalités, représentant plus de 70 % de la population du Grand Montréal, sont engagées dans une démarche qui pourrait les mener à se doter d'une réglementation sur l'inclusion du logement social, abordable et familial. La CMM apportera tout son soutien à ces municipalités. Nous réitérons par la même occasion notre demande au gouvernement du Québec de revoir le programme AccèsLogis. Nous demandons également que soit accordée à la CMM et aux villes du territoire qui le souhaitent une plus grande autonomie pour gérer ce programme. Il convient en effet d'assouplir les normes et les processus des différents programmes d'habitation pour faciliter la réalisation de projets adaptés à la réalité de chaque municipalité ».

Le maire de Terrebonne et président de la commission du logement social, monsieur Marc-André Plante, s'est pour sa part réjoui de la prolongation du mandat de la commission du logement social sur l'inclusion du logement social, abordable et familial. « Au cours des prochains mois, la commission organisera des rencontres d'échange avec les municipalités qui élaborent actuellement des projets de règlement ou qui souhaitent entreprendre des démarches en ce sens. Nous envisageons également la production d'un guide pour l'élaboration d'un règlement municipal, la production d'un règlement type ainsi que l'organisation d'ateliers d'information ».

* * *

Créée le 1er janvier 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km carrés. La Communauté exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

SOURCE Communauté métropolitaine de Montréal

