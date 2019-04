Kia célèbre son 20ième anniversaire au Canada avec deux éditions limitées de ces modèles primés : la Stinger et la Soul





Une version avec une apparence et des caractéristiques uniques pour ces deux modèles très populaires au Canada



TORONTO, 18 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arrivée au pays en 1999, Kia Canada célèbre sa vingtième année de la meilleure façon qui soit : par le lancement de deux modèles en Édition Limitée, pour donner encore plus de panache aux populaires Soul et Stinger.

L'année 2019 s'est avérée exceptionnelle pour Kia au Canada. D'une part, Kia s'est classée au premier rang de l'étude sur la qualité initiale (ÉQI) de J.D. Power. Et d'autre part, la berline Kia Forte a décroché le Prix de la Meilleure petite voiture 2019 de l'AJAC, tandis que la Kia Stinger méritait le Prix de la Meilleure grande voiture de l'AJAC, rapidement suivi du prix de la Voiture de l'année.

« En seulement vingt ans, le nombre de concessionnaires Kia est passé de 43 à 194 au Canada, et nos deux premiers véhicules ont fait place à une gamme de modèles qui incluent la Stinger (Voiture de l'année de l'AJAC), d'excellents modèles compacts, deux VÉ à grande autonomie ainsi qu'une gamme complète de VUS incluant le tout nouveau Telluride à 8 places » a déclaré Michael Kopke, directeur du Marketing chez Kia Canada Inc. Il a ajouté « les deux modèles Soul et Stinger offerts en Édition Limitée viennent célébrer les 20 ans de Kia au Canada ainsi qu'un futur très prometteur. »

Dès ce printemps, seulement 150 unités de la Kia Stinger 20e anniversaire seront disponibles à un PDSF de 51 495 $, soit seulement 1 500 $ de plus que la version GT Limited mais comportant en plus :

Combinaison unique d'un extérieur Gris fantôme et d'un intérieur cuir Nappa rouge

Jantes en alliage usinées de 19 po uniques

Protège-moquettes avec surpiqûre rouge sur mesure

Aussi offertes dès ce printemps, 200 unités de la Kia Soul 20e anniversaire seront disponibles à un PDSF de 24 395 $, soit seulement 1 500 $ de plus que le populaire modèle EX mais comportant en plus :

Couleur extérieure deux tons (carrosserie blanche avec toit rouge)

Affichage audio de 10,25 po avec navigation

Système de télématique Intelligence UVO

Rétroviseur intérieur autogradateur

Éclairage d'ambiance pour haut-parleurs

Régulateur entièrement automatique de la température à deux zones

Tableau de bord central en cuir noir brillant

Emblème unique 20e anniversaire

Pour plus d'information sur la gamme complète des modèles Kia, visitez le site multimédia de Kia Canada à KiaMedia.ca.

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (KCI), fondé en 1999 et célébrant 20 années au Canada, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 193 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l'innovation automobile soutenue. Qu'il s'agisse de modèles compacts, de multisegments, ou électriques parmi les meilleurs de l'industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d'ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Ayant vendu près d'un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, le Sportage, le Sorento, la Forte (Meilleure petite voiture 2019 de l'AJAC) et la Stinger (Voiture canadienne de l'année 2019 de l'AJAC). Pour en savoir plus sur l'avantage Kia, visitez kia.ca ou Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

Frédéric Tremblay

Directeur relations publiques et communications ? Région de l'est

Kia Canada Inc.

T : 514-955-0505, poste 2209

C : ftremblay@kia.ca

