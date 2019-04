Le gouvernement du Canada investit dans la technologie propre et le développement économique des Autochtones en Colombie-Britannique





VANCOUVER, le 18 avril 2019 /CNW/ - Le secteur de l'exploitation forestière joue un rôle important dans l'économie de l'Ouest canadien. Il offre un nombre considérable de possibilités d'emplois, d'affaires et d'exportations, notamment dans les collectivités rurales et autochtones.

L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), un investissement total de plus de quatre millions de dollars dans deux projets qui stimuleront la croissance économique par l'innovation dans le secteur de l'exploitation forestière.

L'Université de la Colombie-Britannique (UBC) recevra 2,38 millions de dollars pour la recherche et la mise à l'essai de technologies propres qui produisent du gaz naturel renouvelable (GNR) à partir de résidus forestiers. Ce projet utilisera une technologie propre pour produire à prix abordable un combustible qui peut être utilisé pour alimenter en énergie les usines de pâte à papier ou être vendu sur les marchés d'exportation. On s'attend à ce que ce projet crée 238 emplois à mesure que de nouvelles usines adopteront la technologie novatrice de GNR.

Le Programme de soutien technique du secteur forestier des Autochtones de FPInnovations recevra 1,65 million de dollars pour améliorer la compétitivité des entreprises autochtones du secteur de l'exploitation forestière. Ce financement aidera les entreprises forestières autochtones aux prises avec des problèmes sur le plan technique, humain ou financier à acquérir de l'expertise et des connaissances grâce à des visites d'usines et d'ateliers. On s'attend à ce que ce projet, qui vise à accroître leurs chances de réussite, permette de créer 100 emplois et de maintenir 300 emplois existants.

Ces projets s'inscrivent dans un ensemble de technologies et processus opérationnels émergents qui offrent de nouvelles possibilités de création de valeur pour la population canadienne, aussi bien sur les plans social et économique que sur celui de l'environnement, grâce à nos ressources forestières. Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif évoluant rapidement.

Faits en bref

En 2016, la valeur des exportations du secteur de l'exploitation forestière se chiffrait à 13,7 milliards de dollars et comptait pour 34 p. 100 des exportations provinciales.

Plus de 80 p. 100 des collectivités autochtones résident dans des régions forestières.

L'UBC prévoit que ce secteur générera 84 millions dollars de revenus additionnels à mesure que les usines de pâte à papier transformeront leurs opérations grâce à l'adoption de la technologie de production de GNR.

de revenus additionnels à mesure que les usines de pâte à papier transformeront leurs opérations grâce à l'adoption de la technologie de production de GNR. FPInnovations prévoit que le projet attirera de nouveaux investissements de capitaux de l'ordre de 10 millions de dollars dans les capacités de fabrication.

Citations

« Le gouvernement du Canada crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui au profit de l'Université de la Colombie-Britannique et de FPInnovations misent sur nos avantages compétitifs et permettront de renforcer le secteur de l'exploitation forestière, ce qui stimulera la croissance économique et la création de bons emplois de classe moyenne pour la population canadienne. »

-L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le secteur de l'exploitation forestière de la Colombie-Britannique constitue une source importante d'emplois et un élément clé de la solidité économique de la province. Les projets qui appuient ce secteur grâce à des initiatives axées sur la technologie propre, à l'inclusion des Autochtones et à la viabilité du secteur contribueront au dynamisme et à la prospérité de l'Ouest canadien pour les générations à venir. »

-L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

« Les forêts de la Colombie-Britannique présentent un potentiel extraordinaire en tant que source d'énergie et de matières propres renouvelables ainsi que d'emplois, et l'UBC aide la BC Pulp and Paper Bio Alliance à réaliser cette vision. Ce nouvel investissement accélérera la recherche et les essais qui donneront vie à cette vision - et ultimement qui contribueront à l'atteinte des objectifs de la Colombie-Britannique et du Canada en matière de réduction de carbone. »

- Professeur Santa J. Ono, président et vice-chancelier de l'UBC

« FPInnovations accueille l'engagement de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et de la Province de la Colombie-Britannique pour ce qui est de soutenir la croissance durable des entreprises du secteur forestier des Autochtones en cofondant le Programme de soutien technique du secteur forestier des Autochtones de FPInnovations. En outre, FPInnovations est fier de contribuer à la résolution des problèmes environnementaux par la création de nouvelles technologies propres. »

-Stéphane Renou, président-directeur général, FPInnovations

