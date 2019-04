Remise du Prix et de la Mention de l'Office de la protection du consommateur - Jacques St-Amant et Marie-Ève Dumont récompensés pour leur travail remarquable





QUÉBEC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, M. Jacques St-Amant, juriste expert en droit de la consommation, s'est vu décerner le 17e Prix de l'Office de la protection du consommateur. Par la même occasion, la Mention de l'Office a été attribuée à Mme Marie-Ève Dumont, journaliste au Journal de Montréal. La cérémonie de remise a eu lieu en présence de Mme Sonia LeBel, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, de Mme Lucie Lecours, adjointe parlementaire de la ministre de la Justice pour le volet protection des consommateurs, et de Mme Marie-Claude Champoux, présidente de l'Office.

Citation :

« Le Prix de l'Office est décerné à un juriste compétent et dévoué depuis plus de 30 ans à la cause des consommateurs, M. St-Amant, qui est l'un des cofondateurs d'Option consommateurs, où il a été analyste, et qui fait bénéficier aujourd'hui de son expérience à la Coalition des associations de consommateurs du Québec, en plus d'enseigner le droit de la consommation depuis de nombreuses années. Quant à Mme Dumont, récompensée par la Mention de l'Office, elle s'est distinguée pour la qualité de ses articles portant sur les pratiques de certains commerçants itinérants de panneaux solaires. Son reportage a grandement contribué à rendre les consommateurs plus vigilants. Je félicite les deux lauréats et je suis très heureuse de contribuer à mettre en lumière leur travail en matière de protection des consommateurs. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Faits saillants :

Le Prix de l'Office est remis chaque année, depuis 2003, afin de souligner l'engagement et la contribution d'une personne ou d'une organisation en matière de protection des droits des consommateurs.

En 2019, ce prix est attribué à M. Jacques St-Amant en raison notamment de sa solide expertise en droit de la consommation, qu'il a mise au service de groupes de défense des droits des consommateurs tels qu'Option consommateurs et la Coalition des associations de consommateurs du Québec, dans la réalisation de recherches et de mémoires. Ses travaux ont permis d'alimenter la réflexion des acteurs de la protection du consommateur et de sensibiliser les décideurs publics à l'égard de problématiques de consommation souvent complexes, particulièrement dans le domaine des produits et services financiers.

Attribuée pour une quatrième fois, la Mention de l'Office vise, quant à elle, à mettre en valeur le travail d'un journaliste qui aide ses lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs à devenir des consommateurs plus avertis.

Cette année, cette mention a été décernée à Mme Marie-Ève Dumont pour deux articles parus en avril 2018. La journaliste y présentait, avec rigueur, des témoignages de consommateurs et d'experts afin de mettre au jour les pratiques commerciales douteuses de certains commerçants qui proposaient des systèmes de production d'électricité par des panneaux solaires. Ces articles ont alimenté plusieurs interventions dans la presse électronique et ont contribué à mettre les consommateurs en garde.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le Prix et la Mention de l'Office, ainsi que sur les lauréats, visitez la section dédiée au Prix dans le site Web de l'Office .

