Le FMC et le Fonds Québecor s'associent pour soutenir les séries dramatiques de langue française destinées aux marchés internationaux





SAINT-SAUVEUR, QC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds des médias du Canada (FMC) et le Fonds Québecor ont dévoilé hier un nouveau partenariat pour soutenir l'accroissement des devis des séries dramatiques de langue française créées au Québec et destinées aux marchés étrangers. L'annonce a eu lieu dans le cadre du congrès annuel de l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM). Veuillez cliquer ici pour accéder aux Principes directeurs du programme.

C'est la deuxième collaboration entre les deux organismes de financement, qui avaient déjà mis sur pied un partenariat pour l'exportation. Le Programme offrira du financement complémentaire aux séries dramatiques de langue française par des producteurs établis au Québec, dans le but de faciliter leur percée sur les marchés étrangers. En particulier, elle couvrira les dépenses liées à l'amélioration d'un projet afin d'accroître son attrait pour les acheteurs internationaux.

« Nous sommes ravis de nous associer de nouveau au Fonds Québecor pour aider les talentueux créateurs du Québec à joindre des auditoires de partout, a déclaré Valerie Creighton, présidente et chef de la direction du FMC. S'appuyant sur l'extraordinaire qualité du contenu, en particulier des séries dramatiques qui trouvent un écho auprès de fervents téléspectateurs dans le Québec, ce programme maximisera la portée internationale de ces récits et contribuera à les rendre prêts à l'exportation. »

« Nous apprécions la confiance renouvelée envers le Fonds Québecor dont fait preuve le FMC par ce nouveau partenariat. Celui-ci vise à renforcer son appui auprès des producteurs québécois fermement engagés dans la production de propriétés intellectuelles, à valeur ajoutée, destinées aux marchés internationaux, a tenu à affirmer M. Serge Thibaudeau, président directeur général du Fonds Québecor. Cette initiative vient compléter le volet de soutien de création de propriétés intellectuelles que le Fonds Québecor avait lancé en mars 2017. Nous sommes convaincus que cette collaboration avec le FMC, aidera à propulser à l'échelle internationale d'excellentes émissions de fiction produites par des Québécois. Nous sommes heureux que les producteurs, diffuseurs, distributeurs et contributeurs de l'industrie unissent leurs forces pour aller plus loin. »

Pour être admissible, un projet doit être une série dramatique de langue française tournée en prises de vue réelles qui répond à la définition d'« émission dramatique » du FMC. Le requérant devra faire la preuve du potentiel d'intérêt du projet sur un marché étranger.

Un comité de sélection composé de représentants du FMC et du Fonds Québecor choisira les projets. Les projets seront d'abord soumis au Fonds Québecor, qui procédera à la première analyse. Pour bénéficier du programme, les requérants sont tenus de soumettre leur demande au plus tard le 30 avril avant 17h. Vous trouverez le formulaire de demande sur le site du Fonds Québecor.

À propos du Fonds des médias du Canada

Le Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, développe, finance et promeut la production de contenus canadiens pour toutes les plateformes audiovisuelles. En outre, il oriente les contenus vers un environnement numérique mondial concurrentiel en soutenant l'innovation de l'industrie, en récompensant le succès, en favorisant la diversité et en encourageant l'accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Le FMC reçoit son financement du gouvernement du Canada et des distributeurs de services par câble, par satellite et par IP du pays. Veuillez visiter cmf-fmc.ca.

À propos du Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse un montant annuel de plus de sept millions de dollars à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne. Cet organisme à but non lucratif est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment quant à ses orientations, et a la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. Veuillez visiter www.fondsquebecor.ca.

