La ministre Danielle McCann annonce qu'un fauteuil d'hémodialyse s'ajoute à l'offre de service de l'Hôpital de Maria





QUÉBEC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui un rehaussement du service d'hémodialyse à l'Hôpital de Maria, grâce à l'ajout d'un fauteuil d'hémodialyse, ce qui porte la capacité d'accueil de l'installation à trois places en suppléance rénale.

Cet ajout de fauteuil, décidé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, de concert avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, fait suite à la demande d'un citoyen de la région, qui devait se rendre trois fois par semaine à Rimouski pour recevoir ses traitements d'hémodialyse, ce qui représente 1 700 kilomètres hebdomadairement.

Citation :

« Je suis très heureuse qu'il ait été possible de réorganiser les services de suppléance rénale dans la région en vue de mieux répondre aux besoins de ce patient. Cela constitue un très bel exemple des efforts que nous faisons collectivement pour rapprocher les services des usagers, de manière concrète, en demeurant attentifs à la réalité de chaque milieu. Cela montre également que nous avons à coeur d'être à l'écoute des besoins des personnes souffrant de maladies chroniques, et d'offrir des solutions novatrices et optimales pour favoriser leur qualité de vie. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

