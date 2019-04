YQB annonce la nomination de son nouveau président et chef de la direction





QUÉBEC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de son assemblée publique annuelle 2018, l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) a fait le point sur le processus de recrutement visant à pourvoir le poste de président et chef de la direction de l'organisation et a profité de l'occasion pour annoncer la nomination de M. Stéphane Poirier. Son entrée en fonction est prévue le 23 avril 2019.

Gestionnaire aguerri, M. Poirier est détenteur d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université d'Oxford, en Angleterre. Il détient également un baccalauréat en commerce international de l'Université Concordia. Il cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du transport aérien. Originaire de Québec, il a notamment travaillé au développement de l'aéroport de Calgary de 2000 à 2016, où il a occupé différents postes, entre autres dans les secteurs du développement aérien, du développement des affaires et du développement du secteur cargo. Fort d'une solide expérience, il a été vice-président principal et directeur commercial de 2013 à 2016.

Un gestionnaire de haut niveau

« Stéphane Poirier répond à tous les critères du gestionnaire de haut niveau que nous recherchions. Il est rassembleur, axé sur les résultats, et sa longue feuille de route a impressionné les membres du conseil d'administration, qui ont unanimement entériné sa nomination. Son enthousiasme à prendre les rênes d'une organisation névralgique pour le développement de notre région et sa volonté de l'appuyer dans les prochaines phases de sa croissance sont de nature à maintenir l'élan qui souffle sur notre aéroport », s'est réjoui Jean-Claude Labbé, président du conseil d'administration de YQB.

Rappelons que le processus de recrutement destiné à pourvoir le poste de président et chef de la direction avait été lancé à la fin de l'année 2018. L'actuel président, M. Gaëtan Gagné, avait alors confirmé son intention de ne pas solliciter un nouveau mandat, tout en appuyant l'organisation dans le processus de transition.

Le nouveau président et chef de la direction succède à M. Gagné à un moment où les grands chantiers sont complétés, où la santé financière n'a jamais été aussi bonne et où l'organisation connaît une croissance continue depuis 17 ans quant au nombre de passagers.

« Je tiens à remercier sincèrement M. Gagné pour sa contribution inestimable au développement de notre aéroport pendant plus de deux décennies, au cours desquelles il s'est pleinement investi. Il a posé les jalons nous permettant de hisser YQB au rang d'un aéroport de classe mondiale et façonné une vision dont il faut tirer avantage. Aujourd'hui, tous les éléments sont en place pour que YQB puisse poursuivre son envol, au bénéfice de nos passagers, de la population et de la communauté régionale », a ajouté M. Labbé.

« Je suis fébrile à l'idée de revenir chez moi pour amorcer ce nouveau chapitre de ma vie professionnelle au sein d'une organisation qui a mis en place les fondations nécessaires pour tirer profit des possibilités qu'offre la croissance aérienne mondiale. Mon mandat sera axé sur le développement de nouvelles liaisons aériennes et sur l'importance de placer le passager au coeur de nos actions et décisions. Je le ferai en partenariat avec toute la communauté de Québec avec qui je suis impatient de collaborer », a conclu M. Poirier.

Stéphane Poirier

Stéphane Poirier est un cadre supérieur chevronné de l'industrie du transport aérien. Originaire de Québec, il est détenteur d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université d'Oxford, en Angleterre. Il détient également un baccalauréat en commerce international de l'Université Concordia. Il s'exprime aisément tant en français qu'en anglais, en plus de maîtriser l'espagnol et l'allemand. Il a été membre du Airport Council International - World Finance and Economics Committee de 2012 à 2017 et a présidé le World Cargo Sub-Committee de 2003 à 2007. En 2007, il a complété une formation en négociation de la Harvard Law School et, en 2008, le Berkeley Executive Leadership Program de la University of California Berkeley, en Californie.

Il a travaillé pendant plus de 15 ans au développement de l'aéroport de Calgary, notamment à titre de vice-président principal et de directeur commercial. Il y a aussi occupé différents postes, entre autres pour le développement du secteur cargo, le développement aérien et le développement des affaires. Plus récemment, il s'est intéressé à l'apport du numérique dans l'industrie aéroportuaire chez Honeywell Aerospace. Responsable des équipes de ventes dans toutes les Amériques, il veillait à accompagner les compagnies aériennes et les aéroports dans l'intégration de solutions d'analyse de données intelligentes dans le but de faire des gains d'efficacité opérationnelle. Au Québec, il a agi à titre de directeur du développement logistique et industriel pour la Société générale de financement du Québec et comme directeur du fret aérien et du développement logistique pour Aéroports de Montréal ainsi que comme directeur régional attitré au Québec pour BAX Global Airline, une compagnie aérienne alors spécialisée dans le transport de marchandises.

