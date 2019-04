Le gouvernement du Canada investit dans le Housing First Youth Shelter de London





LONDON, ON, le 18 avril 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à London, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé que le gouvernement fédéral s'engage à investir plus de 2,96 millions de dollars dans la construction de la Youth Opportunities Unlimited Housing First Youth Shelter, une maison d'hébergement d'urgence pour les jeunes.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et à la participation d'autres partenaires, notamment la Ville de London, cette maison d'hébergement d'urgence de l'organisme Youth Opportunities Unlimited (YOU) procurera des logements d'urgence et des services de déjudiciarisation à de jeunes adultes de 16 à 24 ans qui sont sans abri ou à risque de le devenir.

Depuis plus de 35 ans, YOU s'emploie à créer des occasions pour les jeunes en leur permettant d'obtenir l'éducation, la formation axée sur les compétences, les mesures de soutien à l'emploi et les services d'aiguillage dont ils ont besoin pour mener une vie positive. Des soins de santé aux soins dentaires, en passant par le logement, les ateliers et la formation en cours d'emploi, la vision de YOU est celle d'une communauté où les jeunes sont accueillis et peuvent s'épanouir.

« Notre gouvernement est déterminé à aider les personnes dans le besoin, c'est pourquoi nous sommes fiers d'investir dans la YOU Housing First Youth Shelter. Cette maison d'hébergement d'urgence offrira bien plus qu'un endroit sûr et sécurisant ou passer la nuit; elle sera la clé d'une vie meilleure pour les personnes vulnérables qui y séjourneront lorsqu'ils n'auront nulle part d'autre où aller. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« De nombreux jeunes de notre collectivité sont sans abri et en souffrent énormément. Cela n'est pas acceptable. Sans un chez-soi, ces jeunes se butent à des défis impossibles à relever pour bâtir leur vie et jouer un rôle dans notre collectivité. Grâce à cet investissement, YOU aura les ressources nécessaires pour aider de nombreux jeunes de London à avoir de l'espoir, à trouver un chez-soi et à réaliser leur plein potentiel. » - Steve Cordes, directeur général de Youth Opportunities Unlimited

« YOU est important pour London et, ce qui me réjouit particulièrement est le fait que, même si cette maison d'hébergement d'urgence de YOU n'est pas la dernière étape pour ces jeunes en transition, elle marque le début d'un changement positif. » - Ed Holder, maire de London

La YOU Housing First Youth Shelter sera située au 585 Clarke Road, au sud de la rue Oxford.

Grâce à ce nouveau bâtiment, YOU vise à réaliser une économie d'énergie de 34 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 51 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015 .

. Six des trente logements (20 %) seront conçus pour être entièrement accessibles, et l'ensemble du bâtiment sera construit selon les principes de la construction universelle.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les communautés rurales et nordiques du Canada .

