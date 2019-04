Les résidents de Windsor profiteront des initiatives de protection contre les inondations





WINDSOR, ON, le 18 avril 2019 /CNW/ - Maintenant plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter à la fréquence et à l'intensité grandissante des phénomènes météorologiques causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire les effets qu'exercent des catastrophes naturelles, comme les inondations et les feux de forêt, pour garantir la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales, favoriser une économie forte et soutenir la classe moyenne.

Marco Mendicino, secrétaire parlementaire de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui l'octroi de financement pour les initiatives de protection contre les inondations à Windsor.

Ces dernières années, des tempêtes violentes ont causé d'importants dommages à la suite d'inondations dans des résidences et des entreprises locales. Le projet comprend la construction et l'élargissement de routes, de réseaux d'égout et de stations de pompage ainsi que d'autres infrastructures de gestion des eaux de pluie. Une fois achevé, ce projet réduira les répercussions des inondations sur les résidents de Windsor et sur l'économie locale.

Le gouvernement du Canada investit plus de 32 millions de dollars dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Citations

« Il est de plus en plus important de prendre des mesures concrètes pour s'adapter aux répercussions des changements climatiques afin de faire en sorte que l'avenir soit sûr et prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. En investissant dans cet important projet de protection contre les inondations, nous aidons la collectivité de Windsor à renforcer sa capacité de faire face à des précipitations abondantes. Ces travaux importants permettront de doter la collectivité de l'infrastructure dont elle a besoin pour mieux protéger ses résidents, pour mieux affronter de futures inondations et pour réduire considérablement les coûts de reconstruction à la suite de phénomènes météorologiques extrêmes. »

Marco Mendicino, secrétaire parlementaire de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus graves, de plus en plus fréquents, causent de plus en plus de dégâts et coûtent de plus en plus cher à cause des changements climatiques. En investissant dans l'infrastructure qui protège nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous bâtissons des collectivités qui peuvent résister à de futures catastrophes naturelles et assurer la prospérité des générations futures. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique

« La ville de Windsor a été durement touchée par les inondations au cours des dernières années, et nous avons collaboré diligemment avec les résidents pour mettre en oeuvre des solutions à court et à long terme. L'investissement de 32,1 millions de dollars du gouvernement du Canada nous permet de lancer immédiatement 12 projets majeurs. Il s'agit d'un investissement important dans notre collectivité, et nous remercions sincèrement le gouvernement pour son soutien. »

Drew Dilkens, maire de Windsor

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme d'une durée de dix ans dans le cadre duquel des investissements de deux milliards de dollars seront effectués en vue d'aider les collectivités à bâtir l'infrastructure dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles comme les inondations, les feux de forêt, les séismes et la sécheresse.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport ainsi que des collectivités rurales et du Nord du Canada .

, qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport ainsi que des collectivités rurales et du Nord du . L'investissement dans l'infrastructure verte, qui aide les collectivités à composer avec l'intensification des effets des changements climatiques, fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements qui ont été pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements qui ont été pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Le budget de 2019, intitulé Investir dans la classe moyenne , constitue le plan du gouvernement pour créer davantage de bons emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'accéder à la propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils sont besoin pour avoir du succès, soutenir les aînés et établir les bases du régime national d'assurance?médicament.

, constitue le plan du gouvernement pour créer davantage de bons emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'accéder à la propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils sont besoin pour avoir du succès, soutenir les aînés et établir les bases du régime national d'assurance?médicament. Les annonces faites dans le budget de 2019 s'appuient sur le plan Investir dans le Canada , dans le cadre duquel le gouvernement investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour bâtir des infrastructures dans les collectivités à l'échelle du pays.

, dans le cadre duquel le gouvernement investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour bâtir des infrastructures dans les collectivités à l'échelle du pays. Étant donné que bon nombre de municipalités au Canada sont aux prises avec des déficits graves au chapitre des infrastructures, dans le budget de 2019, le gouvernement propose d'effectuer un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédérale afin de répondre aux priorités à court terme dans les municipalités et les communautés des Premières Nations.

