La présidence d'Investissement Québec confiée à monsieur Guy LeBlanc





QUÉBEC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé, jeudi matin, à la nomination de M. Guy LeBlanc à titre de prochain président-directeur général d'Investissement Québec (IQ), l'un des principaux leviers de développement économique du Québec, et ce, à compter du 23 avril. Il aura notamment le mandat de mener à terme l'ambitieuse refonte d'IQ promise par le premier ministre du Québec, qui sera dévoilée au cours des prochains mois.

Diplômé émérite de HEC Montréal, membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et détenteur du titre de fellow de l'Institut canadien des comptables agréés, M. LeBlanc s'est spécialisé en acquisitions, en financement et en cession. Il a occupé les fonctions d'associé directeur de PricewaterhouseCoopers Montréal et du groupe Transactions de PricewaterhouseCoopers Canada. Il a également été administrateur des entreprises Marché Goodfood, de la compagnie électrique Lion, du Groupe Meloche et du Groupe Atis. Il a aussi été administrateur et membre du comité d'audit du Groupe Canam ainsi qu'administrateur et membre du comité Investissement du Grand Montréal de Montréal International, où il a pu acquérir une solide expérience en matière d'accompagnement des entreprises et de négociation d'affaires.

L'actuel président-directeur général d'Investissement Québec, M. Pierre Gabriel Côté, s'assurera, au cours des prochains mois, de la transition des dossiers avec M. LeBlanc.

Citation :

« Il ne fait pour moi aucun doute que M. LeBlanc saura relever avec brio ce nouveau défi. Son parcours professionnel témoigne d'ailleurs de sa grande connaissance du milieu des affaires québécois et de son engagement à faire croître les entreprises en les conseillant dans la réalisation d'investissements stratégiques. Je le remercie de mettre à profit son savoir-faire remarquable et son expérience sur le terrain afin d'assurer le développement économique de toutes les régions, notamment grâce à la transformation d'Investissement Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Investissement Québec agit comme rampe de lancement pour les entreprises d'ici qui souhaitent démarrer ou connaître une expansion à l'échelle nationale ou internationale, que ce soit en leur offrant du financement, en les aidant à bâtir un montage financier, en investissant en capital de risque et de développement ou en tirant profit de la fiscalité avantageuse du Québec.

Le Plan budgétaire de mars 2019 prévoit une bonification de 1 milliard de dollars du capital-actions d'Investissement Québec, lequel passera ainsi de 4 milliards de dollars à 5 milliards de dollars. Cette bonification permettra à Investissement Québec d'intervenir davantage auprès des entreprises à même ses fonds propres, notamment sous la forme de prêts et de prises de participation.

Rappelons qu'une révision du rôle et du modèle d'intervention d'Investissement Québec est en cours. Les détails de cette transformation seront annoncés prochainement.

