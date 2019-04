Inondations 2019 au Québec - Aspects juridiques - Le Barreau du Québec propose une trousse aux citoyens





MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Afin d'aider les citoyens victimes d'inondations, le Barreau du Québec met à leur disposition la publication Inondations 2019 au Québec -- Aspects juridiques. Il s'agit d'une trousse de renseignements sur les droits des sinistrés, leurs recours possibles et les aspects juridiques à considérer.

« Lorsqu'une inondation survient, nous sommes souvent pris au dépourvu. Quels sont les recours qui s'offrent à nous? Qui devons-nous contacter? Les questions sont nombreuses. Afin d'aider les sinistrés et leur éviter des inconvénients additionnels, le Barreau leur fournit des informations juridiques pratiques », précise le bâtonnier du Québec, Paul-Matthieu Grondin.

La trousse Inondations 2019 au Québec -- Aspects juridiques informe les citoyens sur plusieurs aspects juridiques : droits en lien avec la couverture d'assurance, réclamation d'une aide financière, absences au travail, pertes ou dommages à des biens meubles, etc. Le guide donne des conseils préventifs sur les délais de prescription et les précautions que les citoyens doivent prendre pour faire valoir leurs droits. Il dresse également la liste des différents types d'aide proposés aux citoyens par les gouvernements fédéral et provincial.

Les citoyens sinistrés doivent lire attentivement leur contrat d'assurance habitation afin de vérifier s'ils ont souscrit ou non à une assurance frais juridiques. Cette assurance pourrait leur permettre d'obtenir des avis juridiques ou encore couvrir certains recours nécessaires à la suite des inondations.

Pour consulter la trousse : Inondations 2019 au Québec -- Aspects juridiques

