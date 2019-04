Près de 14 M$ pour aider les organismes municipaux à s'adapter aux changements climatiques





QUÉBEC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, annoncent un soutien financier de près de 14 M$ afin d'accroître la résilience du milieu municipal face aux effets des changements climatiques et d'aider les organismes municipaux à saisir les occasions pouvant en découler.

Ce financement, qui provient du Fonds vert, rend possible la mise en oeuvre de la mesure 2.3 « Soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale » du Plan d'action sur les changements climatiques.

Ainsi, plus de 13 M$ seront alloués au nouveau Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale (PIACC) qui entrera en vigueur le 1er août 2019.

De plus, 700 000 $ seront consentis afin d'accompagner les acteurs municipaux dans la réalisation des activités qui sont liées au PIACC. Ceux-ci pourront ainsi s'adresser aux personnes-ressources de la Fédération québécoise des municipalités et de l'Union des municipalités du Québec, qui seront soutenues à cette fin par le consortium de recherche Ouranos et le ministère de la Sécurité publique.

Par ailleurs, des portraits climatiques et des fiches décrivant les effets des perturbations climatiques et les occasions de développement qui y sont associées seront élaborés pour chaque région du Québec par Ouranos. Ces outils présenteront également des exemples de mesures d'adaptation pouvant être mises en place par les organisations municipales.

Citations :

« Le Québec est de plus en plus confronté aux nouvelles réalités climatiques. Les municipalités québécoises sont des acteurs clés qui sont aptes à agir et à façonner des solutions en vue de faire face à ces nouveaux défis. D'ailleurs, l'aide annoncée viendra les soutenir dans leurs efforts d'intégration et d'adaptation aux changements climatiques. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Dans un contexte d'augmentation du nombre de sinistres découlant notamment des changements climatiques, il est essentiel d'accroître nos efforts pour mieux connaître les risques présents ou potentiels et pour en assurer une gestion plus efficace. Les actions soutenues par ce programme contribueront donc à la fois à l'atteinte des cibles de la Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024 et à une meilleure adaptation aux changements climatiques. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cette initiative permettra de prendre en compte les effets et les risques associés aux changements climatiques dans la planification et l'aménagement durable du territoire. Notre gouvernement est proche des citoyens, mais aussi de nos municipalités et de nos régions. Une approche aujourd'hui incontournable qui permet de limiter les effets des changements climatiques sur nos milieux de vie tout en assurant le développement durable des collectivités. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Les changements climatiques ont déjà des effets directs sur l'aménagement et la qualité de vie des communautés. Les décideurs jouent donc un rôle important dans le développement durable de leur territoire. L'aide annoncée permettra de soutenir des projets novateurs locaux intégrant l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale. »

Suzanne Roy, présidente du Comité sur les changements climatiques de l'Union des municipalités du Québec

« Les municipalités ont un rôle de premier plan à jouer dans la prévention des risques et dans la vitalité économique de leur milieu. Les enjeux liés aux changements climatiques sont majeurs et le programme annoncé aujourd'hui permettra aux municipalités de se doter des outils nécessaires pour mieux relever les défis qui les confrontent. Par ailleurs, en ciblant le milieu municipal comme un acteur clé dans l'adaptation aux changements climatiques, le gouvernement reconnaît que ceux-ci affectent chaque région différemment et qu'il est donc essentiel de trouver des solutions adaptées aux conditions locales. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le Plan d'action sur les changements climatiques :

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/plan-action-fonds-vert.asp

Pour en savoir plus sur le Fonds vert :

http://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/fonds-vert/index.htmh

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC/

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Sécurité publique :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 11:00 et diffusé par :