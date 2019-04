La Semaine de la sécurité dans le secteur de la construction : activités et partenariats 2019





Sound Transit, le transport en commun de Seattle, accueillera le coup d'envoi et les événements de la Semaine de la sécurité du 6 au 10 mai.

SEATTLE, 18 avril 2019 /CNW/ - La Semaine de la sécurité a annoncé que Sound Transit de Seattle tiendra le coup d'envoi, ainsi qu'une série d'événements importants, tout au long de la semaine, pour saluer les choix que font les travailleurs chaque jour pour assurer leur sécurité au travail.

La Semaine de la sécurité verra organiser aussi, sur plusieurs chantiers actuels de Sound Transit, des événements d'importance au cours desquels des conférenciers invités, des dignitaires locaux et des dirigeants d'entreprise parleront de l'état d'avancement de leurs projets et du caractère rassembleur du thème de la sécurité. D'autres événements marquant la Semaine de la sécurité seront organisés, du 6 au 10 mai, sur les chantiers aux États-Unis et au Canada.

« Alors même que se déroulent dans la région plusieurs projets d'envergure de Sound Transit, nous sommes heureux de l'avoir comme partenaire pour lancer la Semaine de la sécurité », a déclaré Chris Traylor, coprésident de Traylor Bros, Inc. et coprésident du Comité exécutif de la Semaine de la sécurité 2019. « Le travail qui se fait ici reflète l'engagement des particuliers, des entreprises et des organisations à faire en sorte que chaque métier, chaque jour, est assorti de choix orientés sécurité. »

Sound Transit, qui dessert un public croissant de 48 millions de passagers dans la région de Puget Sound, est en pleine expansion dans 16 villes, un projet ambitieux développant un réseau de métro léger (train léger sur rail) de 187 km, élargissant ainsi le service de transport en commun rapide par autobus et trains de banlieue.

« La sécurité est l'une des valeurs fondamentales de Sound Transit », a déclaré Peter Rogoff, chef de la direction de Sound Transit, ajoutant que « la Semaine de la sécurité est une belle occasion de renforcer notre engagement à faire en sorte que chaque employé, entrepreneur et passager bénéficie, tous les jours, d'un milieu de travail et d'un transport en commun le plus sûr. »

Outre le partenariat Sound Transit, la Semaine de la sécurité a également annoncé tout récemment que l'Associated General Contractors of America (AGC) sera le tout premier commanditaire signature de la Semaine de la sécurité dans l'industrie de la construction. L'association encourage les entreprises membres à participer à la campagne, précisant qu'elle entend s'associer à la Semaine de la sécurité, l'année durant, pour fournir aux entreprises des ressources supplémentaires, de quoi aider leurs travailleurs à faire des choix dictés par le souci de la sécurité.

Scott Cassels, vice-président directeur, Kiewit Corporation et coprésident du Comité exécutif de la Semaine de la sécurité 2019, l'a souligné : « L'AGC représente une grande partie de notre industrie et le fait de garder le contact avec leurs membres ne fera que favoriser l'action de la Semaine de la sécurité et pourvoir à sa croissance. Nous sommes ravis d'avoir le soutien de cette organisation influente du secteur. »

De plus amples renseignements sur les événements marquant la Semaine de la sécurité seront publiés sur le site à l'adresse www.constructionsafetyweek.com.

Les sociétés qui souhaitent participer à la Semaine de la sécurité peuvent visiter le site http://www.constructionsafetyweek.com/events/plan-your-safety-week-activities/ pour planifier leurs événements, et celles qui souhaitent devenir partenaires ou commanditaires sont invitées à se renseigner sur http://www.constructionsafetyweek.com/about/how-to-join/ pour en savoir davantage à ce sujet.

À propos de la Semaine de la sécurité

La Semaine de la sécurité vise à mieux faire connaître l'engagement de l'industrie de la construction, une démarche permanente pour éliminer les blessures chez les travailleurs et communiquer clairement son attachement à une culture commune de soins et de veille, ainsi que sa conviction que chaque semaine doit être la Semaine de la sécurité.

La Semaine de la sécurité est parrainée par des membres de l'Initiative de sécurité dans l'industrie de la construction (ISIC) et de l'Incident & Injury Free Executive Forum (IIF, Forum exécutif sans incidents ni blessures). Les partenaires de l'Alliance, dont beaucoup sont des associations à but non lucratif, apportent un soutien supplémentaire. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.constructionsafetyweek.com.

À propos de Sound Transit

Sound Transit de Seattle construit et exploite un service de transport en commun régional dans les zones urbaines constituées par les comtés de Pierce, King et Snohomish, dans la région métropolitaine de Seattle. Ce service regroupe plusieurs transports en commun : Link Light Rail, les trains Sounder, ST Express Bus, le train léger Tacoma Link et, bientôt le transport rapide par autobus (Bus Rapid Transit). Avec l'approbation des électeurs, Sound Transit est en train de planifier et de mettre en place l'expansion de transport en commun la plus ambitieuse du pays.

À propos d'AGC

L'Associated General Contractors of America (AGC) est la principale association de l'industrie de la construction. L'AGC représente plus de 26 000 entreprises, dont plus de 6 500 des principaux entrepreneurs généraux américains et plus de 9 000 entreprises spécialisées. Plus de 10 500 prestataires de services et fournisseurs sont également associés à l'AGC, le tout via un réseau national de sections.

