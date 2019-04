Concordia recevra le plus important don de son histoire : 30 millions de dollars pour soutenir les étudiants





La vision et la générosité d'un donateur marqueront l'histoire de l'Université Concordia sous la forme d'un remarquable legs de 30 millions de dollars, le plus important don jamais reçu par l'établissement pour soutenir ses étudiants. Le donateur, qui souhaite demeurer anonyme, a fait un don planifié à la Campagne pour Concordia : Place à la nouvelle génération.

« Nous sommes profondément reconnaissants à notre donateur d'avoir choisi Concordia comme récipiendaire de ce don historique et transformateur, déclare Alan Shepard, recteur de l'Université. Ce legs représente un acte de générosité extraordinaire qui profitera à des générations d'étudiants et d'étudiantes à venir, et insufflera un élan supplémentaire à notre établissement. »

Visionnez une vidéo sur la portée de ce don : https://youtu.be/K6Vd8Rzuygg .

Concordia bénéficie d'un nombre croissant de dons planifiés, qui constituent pour les donateurs et donatrices une solution créative afin d'atteindre des objectifs en matière de finance, de philanthropie ou de planification successorale. Un legs permet aux personnes diplômées ou amies de Concordia, de même qu'aux membres du corps professoral et du personnel de l'Université, d'enrichir la société, de favoriser l'essor de la recherche et d'appuyer la nouvelle génération étudiante de manière durable. Un don planifié comporte également des avantages fiscaux pour un donateur et ses héritiers.

« Depuis sa fondation, Concordia bénéficie de la confiance de donateurs et donatrices visionnaires dont les dons planifiés aident à modeler l'Université et les membres de sa communauté, affirme Paul Chesser, vice-recteur à l'avancement. Nous sommes extrêmement honorés de recevoir ce don remarquable. »

La Campagne pour Concordia : Place à la nouvelle génération

Visant un ambitieux objectif de 250 millions de dollars, le plus important appel de l'histoire de l'établissement, la Campagne pour Concordia : Place à la nouvelle génération donnera à l'Université les moyens de repenser l'enseignement supérieur et la recherche universitaire. Lancée le 1er novembre 2017, la Campagne pour Concordia appuiera la réalisation des neuf vecteurs stratégiques de l'Université. La revue Times Higher Education classe Concordia dans les deux premiers centiles de son palmarès des meilleures universités du monde et au deuxième rang de sa liste des meilleures universités de moins de 50 ans en Amérique du Nord. La Campagne pour Concordia soutiendra des activités de recherche et d'enseignement qui profitent aux 50 000 étudiants de l'Université et revêtent le plus grand intérêt pour les 7 000 professeurs et employés de l'établissement, de même que ses plus de 215 000 diplômés. En savoir plus : concordia.ca/fr/campagne. #CUpride

