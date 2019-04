Les élèves du N.-B. apprennent comment la conduite avec facultés affaiblies peut détruire leur lendemain





OAKVILLE, Ontario, 18 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le programme scolaire de MADD Canada, généreusement commandité par Alcool NB Liquor, brosse pour les élèves du Nouveau-Brunswick un portrait réaliste de la vitesse avec laquelle la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue peut détruire leur avenir.



«?No Tomorrow?», l'édition 2018-2019 en langue anglaise du Programme scolaire de MADD Canada, est une projection de 45 minutes qui présente d'abord l'histoire fictive d'un groupe d'ados, puis enchaîne avec les témoignages de vraies victimes de la conduite avec facultés affaiblies. Le programme sensibilise les jeunes aux conséquences potentiellement tragiques et permanentes de la conduite sous l'influence de l'alcool, du cannabis et d'autres drogues. Chaque présentation est accompagnée d'un guide pédagogique conçu pour aider les enseignants et les intervenants à poursuivre cette importante discussion tout au long de l'année.

En 2014, les collisions de la route étaient la principale cause de décès chez les jeunes âgés de 16 à 25 ans et MADD Canada estime que l'alcool, la drogue ou un mélange des deux auraient joué un rôle dans plus de la moitié des cas.

«?Notre Programme scolaire nous permet d'amorcer le dialogue avec les jeunes. Dans un premier temps, nous leur parlons des dangers et des conséquences de la conduite avec facultés affaiblies et, dans un deuxième temps, nous abordons les moyens qu'ils peuvent prendre pour éviter de se mettre en danger, a expliqué Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada. Ultimement, nous souhaitons faire passer le message aux jeunes qu'il y a toujours des moyens d'éviter la conduite avec facultés affaiblies.?»

MADD Canada et Alcool NB Liquor, le commanditaire provincial de «?No Tomorrow?», seront à l'école Carman Bliss Middle School à Fredericton aujourd'hui pour offrir une présentation spéciale aux jeunes de cette école et braquer les projecteurs sur la tournée provinciale du programme. Cette année, Alcool NB Liquor finance directement 56 présentations pour les élèves des écoles du Nouveau-Brunswick.

«?Alcool NB Liquor est fière de continuer d'aider MADD Canada à entamer cet important dialogue avec les jeunes, a souligné Brad Cameron, président intérimaire et directeur général d'Alcool NB Liquor. Ces présentations éloquentes aident les jeunes à comprendre que la conduite avec facultés affaiblies n'a rien d'accidentel ? c'est un choix ? et font passer le message qu'ils ont le pouvoir de prévenir la tragédie en faisant des choix sécuritaires et responsables.?»

« No Tomorrow » raconte l'histoire de quatre membres d'un groupe de musiciens, Marcus, Corey, Trevor et Lee. Ayant gagné la chance d'enregistrer une bande démo, ils ont tous été invités à passer une audition pour se valoir une place dans une école de musique. Trevor prend quelques verres avant l'audition. L'alcool l'affecte plus qu'il le pense et il fait plusieurs erreurs durant l'audition. L'école offre tout de suite une place à Marcus et une chance à Corey et Lee de venir passer une autre audition l'année suivante. Trevor toutefois, qui était visiblement affecté par l'alcool durant l'audition, se voit refuser une place à l'école et la chance de revenir auditionner l'année suivante. Après tout, les élèves de cette école sont soumis à une politique de tolérance zéro en matière d'alcool et de drogues. Furieux, Trevor se dirige vers sa voiture. Marcus essaie de lui enlever ses clés, mais sans succès. Dès qu'il comprend qu'il ne réussira pas à empêcher Trevor de conduire, il saute dans l'auto. La suite des événements change toutes leurs vies à jamais.

Rendez-vous sur le site Web de MADD Canada pour voir un extrait du nouveau programme .

Les sondages confirment que les activités éducatives de MADD Canada ont un impact sur les jeunes. Voici un survol des réponses des jeunes au sondage sur «?Le pacte?», l'édition 2017-2018 du Programme scolaire :

le programme véhicule efficacement le message de la conduite sobre (66 %)?;

le programme les a motivés à prendre de bonnes décisions pour prévenir la conduite avec facultés affaiblies?(74 %)?;

ils ont parlé de la conduite avec facultés affaiblies avec leurs amis et leur famille ou ils avaient l'intention de le faire (73 %)?;

ils étaient en faveur du retour d'un programme semblable l'année suivante (97 %).

