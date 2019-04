LEGO® Education et FIRST® encouragent l'apprentissage des matières STEAM avec de nouveaux kits LEGO sur le thème de l'architecture pour la saison 2019-2020 de la Ligue FIRST® LEGO®





Aujourd'hui au Championnat FIRST®, LEGO® Education et FIRST ont dévoilé deux nouveaux kits LEGO exclusifs créés spécifiquement pour la saison 2019-2020 de la Ligue Junior FIRST® LEGO® et la saison 2019-2020 de la Ligue FIRST® LEGO®. LEGO Education a également annoncé aujourd'hui que sa nouvelle solution LEGO Education SPIKEtm Prime, accompagnée du nouveau kit SPIKEtm Prime Competition Expansion, peut être utilisée avec LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 dans le cadre de la Ligue FIRST LEGO. LEGO Education SPIKE Prime et le kit SPIKE Prime Expansion peuvent être précommandés dès aujourd'hui aux États-Unis et seront disponibles dans le monde entier à partir d'août 2019.

FIRST, une association internationale à but non lucratif axée sur la jeunesse, et LEGO se sont associés en 1998 pour créer la Ligue FIRST LEGO et la Ligue Junior FIRST LEGO avec pour objectif de donner aux élèves du monde entier âgés de 6 à 16 ans* des activités scolaires et extrascolaires axées sur le travail en équipe, afin de renforcer la confiance en soi et l'esprit de compétition amical tout en développant les compétences dans les matières STEAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques). A travers son partenariat avec FIRST, LEGO Education s'est non seulement engagée à aider chaque élève à développer ses compétences dans les matières STEAM, mais aussi à renforcer sa confiance en soi grâce à un apprentissage pratique et à la collaboration en équipe.

« Si vous rencontrez les élèves là où ils se trouvent, que vous les mettez au défi de manière appropriée, que vous leur permettez d'échouer de manière significative, ils finiront par réussir. À terme, cela renforcera leur confiance en eux, leur désir d'apprendre davantage, d'essayer plus de choses et de se dépasser, en plus de consolider leurs connaissances », a déclaré Esben Stærk Jørgensen, président de LEGO Education. « Nous pensons que tous les élèves peuvent gagner en confiance dans les matières STEAM grâce à un apprentissage pratique. Nous sommes ravis à l'idée que tous les participants à la Ligue FIRST LEGO et à la Ligue Junior FIRST LEGO vont pouvoir renforcer leur confiance dans l'apprentissage tout en concourant avec nos nouveaux kits sur le thème de l'architecture et maintenant avec l'ajout de notre solution LEGO Education SPIKE tm Prime, intuitive et adaptative. »

Les nouveaux kits et programmes pour la saison 2019-2020 de la Ligue FIRST LEGO sont basés sur le thème de l'architecture et sont baptisés BOOMTOWN BUILD? et CITY SHAPER?. Le kit BOOMTOWN BUILD Inspire de la saison 2019-2020 de la Ligue FIRST LEGO touchera plus de 130 000 enfants âgés de 6 à 10 ans* originaires de 41 pays, tandis que le kit CITY SHAPER Challenge de la saison 2019-2020 de la Ligue FIRST LEGO, qui comprend un nouveau tapis de compétition, touchera plus de 320 000 enfants âgés de 9 à 16 ans*, originaires de près de 90 pays. Les élèves seront chargés de relever un défi conçu en partenariat avec des architectes et des ingénieurs et d'utiliser divers produits de LEGO Education, notamment LEGO Education WeDo 2.0, LEGO MINDSTORMS Education EV3 et la solution nouvellement annoncée LEGO Education SPIKE Prime accompagnée du kit SPIKE Prime Expansion.

« La Ligue Junior FIRST LEGO et la Ligue FIRST LEGO permettent aux élèves de relever les mêmes défis du monde réel que les scientifiques et les ingénieurs », a déclaré Donald E. Bossi, président de FIRST. « Pour la saison à venir, nous sommes ravis que les équipes explorent la vie des villes à travers le thème de l'architecture et créent de nouvelles solutions innovantes pour améliorer les communautés de l'avenir. Dans le même temps, des centaines de milliers de jeunes élèves vont développer des compétences en termes de résolution de problèmes, de travail d'équipe et de communication, qui seront essentielles à leur réussite future. »

Pour en apprendre davantage sur la Ligue Junior FIRST LEGO et sur la Ligue FIRST LEGO, rendez-vous sur www.firstinspires.org.

(*les âges peuvent varier selon les pays)

À propos de FIRST

L'inventeur accompli Dean Kamen a fondé FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) en 1989 pour susciter chez les jeunes une appréciation de la science et de la technologie. Basée à Manchester, dans le New Hampshire, FIRST conçoit des programmes accessibles et novateurs qui forgent la confiance en soi, les connaissances et les compétences de vie, tout en motivant les jeunes à poursuivre des opportunités dans les domaines de la science, de la technologie et de l'ingénierie. Avec le soutien de plus de 200 entreprises du classement Fortune 500 et avec plus de 80 millions USD de bourses d'études collégiales, l'organisation à but non lucratif organise le Concours FIRST® Robotics pour les élèves de la 3ème à la Terminale ; le FIRST® Tech Challenge pour les élèves de la 5ème à la Terminale ; la Ligue FIRST®LEGO® pour les élèves du CM1 à la 4ème ; et la Ligue Junior® FIRST® LEGO pour les élèves de la grande section de maternelle au CM1. Gracious Professionalism® est une façon de faire qui encourage un travail de qualité, met l'accent sur la valeur des autres et respecte les individus et la communauté. Pour en apprendre davantage sur FIRST, rendez-vous sur www.firstinspires.org.

À propos de LEGO Education

LEGO® Education propose des expériences d'apprentissage des matières STEAM, pratiques et ludiques, basées sur le système LEGO® de briques, matériels, logiciels et contenus destinés aux élèves et à leurs enseignants dans les domaines de l'apprentissage préscolaire, primaire et secondaire, ainsi que dans le cadre de programmes et de compétitions parascolaires. Ces solutions créent un environnement propice à un apprentissage actif et collaboratif dans lequel les élèves peuvent acquérir des compétences pour leur avenir, une passion de l'apprentissage qui durera toute la vie, et la confiance en leur capacité d'apprendre et de résoudre les problèmes, ce qui les préparera à la réussite future.

LEGO, le logo LEGO, les Minifigurines et le logo SPIKE sont des marques commerciales et/ou des droits d'auteur du LEGO Group. ©2019 The LEGO Group. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 10:45 et diffusé par :