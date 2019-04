Le gouvernement du Canada soutient l'action climatique de Random Acts of Green





PETERBOROUGH, ON, le 18 avril 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard des changements climatiques par le truchement de tierces parties indépendantes appuiera les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, la ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, Maryam Monsef, a annoncé qu'un financement tiré du Fonds d'action pour le climat du gouvernement du Canada sera accordé à Random Acts of Green.

Random Acts of Green lance une application mobile pour encourager les Canadiens à faire des choix quotidiens qui aideront à réduire la pollution. Grâce à un financement pouvant atteindre 200 000 $, l'application aidera les utilisateurs à comprendre les répercussions de leurs choix et à accumuler des points de récompense pour leurs choix écologiques.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour soutenir les objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques.

Citations



« Les Canadiens de tout le pays sont remplis de bonnes idées. Leurs initiatives aideront d'autres personnes à découvrir et à faire des choix positifs pour lutter contre les changements climatiques. Des projets locaux comme Random Acts of Green offrent des solutions aux Canadiens dans les collectivités à l'échelle du pays pour lutter contre les changements climatiques. »

- Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Je suis reconnaissante de ce financement qui nous est accordé par le gouvernement du Canada et qui permettra de rendre l'application de Random Acts of Green accessible partout au pays. Cet outil novateur fournira aux Canadiens une liste de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'application démontre le pouvoir d'agir des individus pour changer les choses. En travaillant avec les organisations et les entreprises de nos collectivités, chaque Canadien peut améliorer la santé et l'avenir de notre planète. »

- Jessica Correa, fondatrice et présidente-directrice générale de Random Acts of Green

Faits en bref





Random Acts of Green s'associe à des commanditaires pour offrir des récompenses en échange d'une participation à des mesures écologiques. Chaque mesure écologique rapporte aux participants des points de récompense donnant droit à des rabais sur des produits, des services ou à des cadeaux.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et les innovations en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Il soutient les objectifs du plan climatique du Canada en investissant dans des solutions de lutte contre les changements climatiques.

