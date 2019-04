Les organisations syndicales FTQ, CSN, CSQ, CSD et SFPQ invitent la population à manifester le 27 avril pour l'avenir de la planète





MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine de la Terre, les organisations syndicales FTQ, CSN, CSQ, CSD et SFPQ sont réunies pour dénoncer l'immobilisme de nos gouvernements face aux changements climatiques et pour inviter la population, les travailleurs et les travailleuses à faire connaître leur mécontentement en participant activement à la grande marche du samedi 27 avril à Montréal.

Pour le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux, le président de la CSN, Jacques Létourneau, la présidente de la CSQ, Sonia Éthier, le président de la CSD, Luc Vachon, et le président général du SFPQ, Christian Daigle, il est temps que nos gouvernements agissent et fassent de l'environnement leur priorité. «?Il n'y a plus de place pour la politique de la tête dans le sable que pratiquent nos élus. Nos gouvernements doivent prendre de façon claire et sans équivoque le virage environnemental. Tous les signaux sont au rouge, les scientifiques ne cessent de le répéter que la planète est en grand danger, et ceux qui, encore aujourd'hui, s'obstinent à nier l'impact des changements climatiques sont franchement des ignorants?», déclarent les leaders syndicaux.

«?Nous le savons et les différentes organisations conscientes du défi environnemental l'on dit et répété : il n'y a pas d'avenir ni d'économie sur une planète morte comme il n'y a pas d'emplois sur une planète morte. Pour nos organisations, la transition énergétique est inévitable, mais elle doit être planifiée et inclure tous les acteurs de la société civile. Il faut réaliser une transition qui est juste pour tous et toutes, et cela inclut les travailleurs et travailleuses, c'est pourquoi il est urgent de bien la planifier. Nous avons collectivement un rendez-vous avec l'histoire, ne manquons pas ce moment historique. C'est pourquoi nous invitons la population, ainsi que les travailleurs et travailleuses à venir marcher avec nous le 27 avril pour l'avenir de la planète?», concluent les leaders syndicaux.

Le départ de la marche se fera à compter de 14 heures de trois lieux différents : parc Laurier, parc Lafontaine et place des Festivals pour converger vers le parc Jeanne-Mance au pied du mont Royal.

Un point de presse à 13 h 45 à la place des Festivals précédera le départ de la marche. Vous pouvez consulter les détails de la Semaine de la Terre sur la page suivante : https://www.facebook.com/events/557804044740067/. Les différents porte-parole syndicaux sont disponibles pour des entrevues tout au long de la Semaine de la Terre.

