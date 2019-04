Élections Ontario publie son rapport sur une élection novatrice





TORONTO, le 18 avril 2019 /CNW/ - Élections Ontario a publié aujourd'hui son rapport sur l'élection générale de 2018, Vers la modernisation du processus électoral de l'Ontario. Dans le rapport, le directeur général des élections formule 13 recommandations en vue de modifications législatives pour continuer d'améliorer le processus électoral en Ontario.

Ces recommandations principales incluent la création d'une autorité d'adressage unique, la prise en charge des listes des électeurs municipales, et la promotion d'un certain nombre de modifications législatives permettant de renforcer l'intégrité des élections provinciales.

L'élection générale de 2018 était la première élection provinciale lors de laquelle la technologie a été utilisée dans les bureaux de vote de tout l'Ontario. Des registres du scrutin électroniques et des tabulatrices de vote ont été utilisés dans plus de 50 p. 100 des lieux de vote pour servir 90 p. 100 des électeurs de l'Ontario le jour du scrutin.

Les membres du personnel électoral ont utilisé les registres du scrutin électroniques pour rayer rapidement les noms de la liste des électeurs, tandis que les bulletins ont été dépouillés électroniquement par les tabulatrices de vote - qui ont généré des résultats en 15 minutes après la fermeture des bureaux de vote.

Recommandations

Établir une autorité d'adressage unique pour normaliser le système d'adressage à l'échelle de l' Ontario et améliorer les services dépendant des renseignements d'adressage.





pour normaliser le système d'adressage à l'échelle de l' et améliorer les services dépendant des renseignements d'adressage. Confier la tenue des listes des électeurs municipales à Élections Ontario pour renforcer l'uniformité et l'exactitude des listes des électeurs.





pour renforcer l'uniformité et l'exactitude des listes des électeurs. Prolonger le calendrier électoral pour garantir le bon déroulement des élections provinciales.





pour garantir le bon déroulement des élections provinciales. Autoriser Élections Ontario à imposer des pénalités administratives en cas d'infraction mineure à la Loi électorale ou à la Loi sur le financement des élections .





en cas d'infraction mineure à la ou à la . Mettre en place un processus d'examen régulier visant à redécouper les circonscriptions électorales pour préserver la représentation effective de la population croissante de l' Ontario .





pour préserver la représentation effective de la population croissante de l' . Instaurer des normes relatives aux technologies de vote pour préserver l'intégrité du vote lors des élections en Ontario .





pour préserver l'intégrité du vote lors des élections en . Déplacer le jour du scrutin à un moment où les écoles sont fermées pour faciliter l'accès aux écoles servant de lieux de vote, tout en renforçant la sûreté et la sécurité des élèves.





pour faciliter l'accès aux écoles servant de lieux de vote, tout en renforçant la sûreté et la sécurité des élèves. Fixer un seuil de vérification des états financiers des entités politiques pour réduire les subventions versées aux vérificateurs par Élections Ontario .





pour réduire les subventions versées aux vérificateurs par Élections . Assujettir les partis politiques de l' Ontario aux lois sur la protection de la vie privée pour protéger les renseignements personnels des électeurs.





pour protéger les renseignements personnels des électeurs. Instaurer une période de vote par anticipation sur dix jours, avec rotation des bureaux de vote , pour répondre aux électeurs manifestant un intérêt croissant pour les autres façons de voter.





, pour répondre aux électeurs manifestant un intérêt croissant pour les autres façons de voter. Apporter des modifications administratives et techniques à la Loi électorale et à la Loi sur le financement des élections pour simplifier les processus et répondre aux nouveaux besoins.

Citation

« J'ai le plaisir de présenter ce rapport et la démarche qui a abouti à la mise en place de la technologie dans les bureaux de vote. J'ai formulé un certain nombre de recommandations visant à prolonger ce succès et à continuer d'améliorer le processus électoral pour les électeurs de la province. »

- Greg Essensa, directeur général des élections de l'Ontario

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

