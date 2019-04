Huawei annonce que la plateforme de calcul IA Atlas est prête pour le passage à l'échelle commerciale





Construction d'une solution d'IA tout scénario pour le cloud de périphérie de dispositif

SHENZHEN, Chine, 17 avril 2019 /PRNewswire/ -- Au cours de la tournée de calcul intelligent en Chine, organisée à Shenzhen, Huawei a annoncé le lancement officiel sur le marché de la plateforme de calcul IA Atlas, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de la feuille de route commerciale de l'Atlas.

La plateforme de calcul IA Atlas de Huawei est optimisée par les processeurs IA de la série Ascend de Huawei. Atlas propose divers facteurs de forme de produit, tels que des modules d'accélérateur, des cartes, des stations de périphérie IA et des dispositifs, et fournit une solution d'infrastructure IA tout scénario pour le cloud de périphérie de dispositif. Il s'applique aux domaines d'applications telles que la ville intelligente, les entreprises de télécommunications, la finance, Internet et l'énergie électrique.

Intégrée à la solution d'intelligence artificielle complète et tout scénario de Huawei, la plateforme de calcul IA Atlas ouvre une puissance de calcul supérieure pour aider les clients à se projeter dans l'avenir.

Les processeurs IA Ascend de Huawei exploitent les avantages de l'architecture de pointe Da Vinci 3D Cube, offrant une densité de calcul extrêmement élevée et une efficacité énergétique permettant à Atlas de disposer d'une puissance de calcul inégalée. Les produits de la série Atlas présentent les points forts suivants :

Module d'accélérateur IA Atlas 200 : conditionné dans un facteur de forme deux fois plus petit qu'une carte de crédit, il prend en charge l'analyse de vidéo HD en temps réel sur 16 canaux et peut être déployé sur des terminaux tels que des caméras, des robots et des drones.

Kit de développeur IA Atlas 200 DK : Il aide les développeurs à configurer l'environnement de développement en 30 minutes et intègre un environnement de programmation graphique pour améliorer l'efficacité du développement. Grâce à la fonctionnalité tout scénario du processeur Ascend, les programmes peuvent être développés sur le kit de développeur IA Atlas 200 DK de manière ponctuelle et déployés dans des scénarios de cloud de périphérie de dispositif sans aucune modification de code.

Carte d'accélérateur IA Atlas 300 : Il adopte un facteur de forme mi-hauteur mi-longueur et fournit des interfaces PCIe standard. Il offre 64 TOPS de performance de calcul INT8 et prend en charge l'analyse vidéo HD en temps réel sur 64 canaux avec une consommation d'électricité de 67 W. L'Atlas 300 dispose également d'une mémoire de 32 Go, ce qui améliore considérablement les performances de l'analyse vidéo et de l'inférence haute densité.

Station de périphérie IA Atlas 500 : offre des performances puissantes, elle peut effectuer un traitement de données en temps réel en périphérie. Un seul dispositif peut fournir 16 TOPS de capacité de traitement INT8 avec une consommation d'énergie extrêmement faible, inférieure à 1 kWh par jour. Conçu pour les environnements naturels complexes en périphérie, l'Atlas 500 fonctionne de manière stable dans des conditions de déploiement difficiles de -40 à +70 degrés Celsius.

Lors du lancement, Hou Jinlong, président de services et produits IA et cloud de Huawei, a déclaré que Huawei déploierait une stratégie de l'industrie de calcul intelligent « trois plus un » basée sur ses cinq types de puces de base exclusives pour le calcul, les réseaux, le stockage, la gestion et l'IA. Huawei vise à répondre aux besoins informatiques dans les scénarios de cloud de périphérie de dispositif en s'appuyant sur trois plateformes : les plateformes de calcul x86, IA et ARM. Les trois plateformes sont à la base des solutions IA complètes et tout scénario de Huawei. Entretemps, Huawei construira un écosystème de calcul intelligent autour des trois plateformes en travaillant avec des partenaires, et ce, pour jeter les bases de la transformation numérique et intelligente de ses clients.

« L'IA en tant que nouvelle technologie polyvalente deviendra une nouvelle capacité de base qui changera tous les secteurs et toutes les organisations », a déclaré Ma Haixu, directeur du département de l'activité de calcul intelligent de Huawei. « Huawei a toujours préconisé de fournir une IA inclusive, abordable, efficace et fiable. En tant que partie essentielle de l'empreinte IA de Huawei, la plateforme de calcul IA Atlas a été appliquée dans les industries de ville intelligente, des entreprises de télécommunications, de la finance, de l'Internet et de l'énergie électrique. Huawei a conjointement innové avec ses partenaires pour mettre en oeuvre les meilleures pratiques en matière d'intelligence artificielle, en offrant aux clients des solutions sectorielles hautes performances tout scénario pour une intelligence omniprésente. »

Soucieux d'introduire le calcul intelligent omniprésent avec l'innovation des puces, la division calcul intelligent de Huawei a développé une gamme complète de produits, notamment les serveurs FusionServer Pro basés sur les moteurs de gestion et d'accélération intelligents, la plateforme de calcul IA Atlas et la plateforme de conduite intelligente du centre de données mobile (MDC) basée sur les processeurs IA Ascend et les serveurs TaiShan basés sur les processeurs Kunpeng ARM.

Huawei, qui perfectionne sans relâche ses puces de base et la force de ses produits, est dans une position unique pour fournir à ses clients une puissance de calcul supérieure pour répondre aux exigences d'applications diversifiées de divers secteurs. Huawei ne cesse également de faire progresser la collaboration en périphérie du cloud et les capacités de déploiement tout scénario afin de concevoir des solutions intégrées offrant une simplicité et une facilité d'utilisation optimales, catalysant ainsi la transformation intelligente des industries.

Des analystes, des clients de l'industrie et des partenaires se sont joints à la tournée de calcul intelligent en Chine Huawei a présenté les tendances de développement de l'industrie du calcul, sa stratégie et ses initiatives en matière de calcul intelligent, ainsi que la plateforme de calcul IA tout scénario.

L'événement a également été l'occasion pour le secteur de partager les avancées et les pratiques en matière de technologie IA. Les invités spéciaux comprenaient David T. Nguyen, titulaire d'un Ph. D. et directeur de Accenture Labs et des représentants des clients et des partenaires. Ils ont partagé des informations sur les tendances IA, la reconnaissance faciale et les tendances en matière de développement de villes sûres ainsi que sur l'utilisation de l'IA dans le secteur de la logistique. La présentation a clairement démontré les avantages concrets apportés par la technologie de l'IA.

--Fin--

