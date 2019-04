La Monnaie royale canadienne dévoile bientôt une pièce de circulation soulignant 50 ans de progrès en faveur des droits des communautés LGBTQ2 au pays





OTTAWA, le 18 avril 2019 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne dévoilera officiellement une nouvelle pièce de circulation soulignant 50 ans de progrès vers l'égalité des droits pour les Canadiennes et les Canadiens de la communauté LGBTQ2. La première pièce de circulation du monde à reconnaître les droits de cette communauté sera dévoilée au centre communautaire The 519, situé au coeur du village gai de Toronto.

Après la cérémonie, les invités auront l'occasion d'échanger de la monnaie contre cette nouvelle pièce de circulation de 1 $.

Lieu : Salle de fête du centre communautaire The 519 519, rue Church Toronto (ON)



Date et heure : Le mardi 23 avril 2019 Arrivée des médias et des invités : 10 h 15 Allocution et présentation : 10 h 30



Invités : L'honorable Bill Morneau, ministre des Finances M. Randy Boissonnault, conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2 Mme Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne M. David Morris, président du conseil d'administration, The 519 Le révérend Brent Walker

