Cascades inaugure officiellement sa nouvelle usine d'emballage au New Jersey

PISCATAWAY, NJ, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Cascades (TSX: CAS), chef de file dans la récupération et la fabrication de produits verts d'emballage et de papiers tissu, a procédé aujourd'hui à l'ouverture officielle de sa plus récente et sa plus moderne usine d'emballage, un investissement de 76 M$ US en équipements à la fine pointe de la technologie. Cet événement s'est déroulé en présence d'élus, de membres de la collectivité et d'un grand nombre de partenaires, de clients, de fournisseurs et d'employés de Cascades.

Stratégiquement située à Piscataway, dans le New Jersey, cette nouvelle usine est d'une superficie de plus 450 000 pi2. Elle emploie 170 personnes et fabrique des emballages de carton ondulé au moyen d'équipements parmi les plus rapides et les plus modernes au monde. Sa capacité de production annuelle totale est de 2,4 milliards de pieds carrés et permettra à Cascades d'augmenter l'intégration interne de sa production de bobines mères.

« L'inauguration de cet investissement majeur témoigne de notre engagement à moderniser notre parc d'actifs et à consolider nos activités de carton-caisse et d'emballage dans le nord-est américain. Il s'inscrit dans la foulée de projets importants réalisés au cours des dernières années, comme ceux de Greenpac Mill, dans l'État de New York, et de notre usine de conversion de papier tissu en Oregon. Stratégiquement située au coeur des marchés que nous desservons, cette usine nous permettra de poursuivre notre croissance aux États-Unis. Je tiens également à souligner que le projet a été réalisé à un coût inférieur à celui prévu dans le budget initial, et à l'intérieur de l'échéancier prévu », a souligné le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde.

« L'usine de conversion de Piscataway est dotée d'équipements à la fine pointe de la technologie qui ont déjà, au cours des derniers mois, fracassé des records mondiaux de production. Au-delà de leur vitesse accrue et de leur efficacité, ces équipements offriront une plus grande flexibilité et permettront d'offrir des produits encore plus performants et innovateurs pour combler les besoins de nos clients. Grâce à leurs synergies avec les autres usines Cascades, nos nouvelles installations pourront servir autant les marchés traditionnels que celui du commerce électronique qui requiert des emballages plus légers », a déclaré Charles Malo, président et chef de l'exploitation de Cascades Emballage carton-caisse.

Cascades tient à remercier ses nombreux partenaires et employés qui ont rendu ce projet possible, plus particulièrement l'État du New Jersey, le comté de Middlesex et la municipalité de Piscataway pour leur soutien de tous les instants.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

