THERILLIA acquiert Tavec Pharmaceutical et relocalise la firme de New York à Montréal

MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Therillia Development Co., une filiale montréalaise de Sanderling Ventures Canada, investisseur dans des sociétés de biotechnologie en début de croissance, a acquis TAVEC Pharmaceuticals, la principale société spécialisée dans les exosomes à usage thérapeutique, et déménage son siège social de New York à Montréal. Tavec est une société en croissance axée sur le développement de la prochaine génération de thérapies géniques anticancéreuses puissantes utilisant le pouvoir des exosomes injectables chargés de miARN, des paquets de membrane pincée qui pénètrent dans les tumeurs solides, notamment le cancer du foie.

«Nous avons développé une plate-forme technologique à large spectre qui possède tous les attributs requis pour de multiples applications thérapeutiques», a déclaré Stephen Gould, Ph.D. qui, avec Florin Selaru, M.D., sont des chercheurs de pointe dans le domaine des exosomes et des maladies du foie. Les deux sont de l'Université Johns Hopkins.

Créée à New York en 2015, Tavec Pharmaceuticals a reçu un financement de démarrage et a mené à bien des études précliniques. La firme travaille actuellement à son enregistrement en vue du lancement au Québec des essais cliniques sur les cancers du foie et les maladies chroniques du foie. «Nous sommes ravis de pouvoir entreprendre prochainement ces essais cliniques au Québec», a déclaré le Dr Fred Hochberg, l'un des fondateurs de TAVEC. Le Dr Hochberg a mené une brillante carrière en médecine au Massachusetts General Hospital de Boston.

«Montréal offre l'un des écosystèmes les plus prospères au monde pour le développement de sociétés de biotechnologie, notamment ses instituts de recherche de renommée mondiale, son riche bassin de développeurs de médicaments expérimentés et un environnement rentable pour le développement de nouveaux traitements thérapeutiques importants», a déclaré Pierre Beauparlant, Ph.D. Directeur des affaires de Therillia. TAVEC est la huitième entreprise en portefeuille que Sanderling a établie à Montréal sous Therillia au cours des cinq dernières années.

Guérir les maladies du foie avec les exosomes

Les exosomes sont de petites vésicules d'environ 30 à 150 nm de diamètre, produites par toutes les cellules et constituent un moyen majeur de communication entre cellules. Les travaux pionniers de Gould, Selaru et Ling Li ont montré que des types spécifiques de ces vésicules, préparés à partir de cultures cellulaires sélectionnées, pénètrent dans la matrice stromale de carcinomes hépatiques et s'accumulent dans les cellules cancéreuses du foie. De plus, il a été démontré que l'injection d'exosomes chargés d'ARN thérapeutiques conduisait à la libération fonctionnelle de ces ARN vers et dans les cellules cancéreuses, supprimant le cancer dans des modèles de cancer agressif du foie chez les rongeurs. De plus, les formulations exclusives d'ARN exosome de TAVEC semblent être efficaces dans les modèles de maladie hépatique chronique, telles que décrites par les Dr Gould et Luke Boulter de l'Université d'Édimbourg.

«La littérature suggère que diverses formes d'ARN peuvent être des agents thérapeutiques efficaces si elles peuvent être délivrées de manière appropriée sur le site requis. Les exosomes issues des préparations de TAVEC ont montré cette capacité. Cela donne de l'espoir à la multitude de patients atteints d'un cancer du foie », a déclaré le Dr Hochberg.

À propos de Therillia

Basée à Montréal, où elle a été créée en 2013, Therillia Development Co. est une filiale de Sanderling Ventures, l'une des sociétés de capital de risque les plus anciennes et les mieux établies en Amérique du Nord qui se consacre exclusivement à l'investissement dans le secteur biomédical. La mission de Therillia est de tirer parti du potentiel scientifique et de développement de médicaments exceptionnel du Québec pour créer des thérapies médicales ou des dispositifs médicaux détenus par les sociétés du portefeuille de Sanderling. Ce modèle de «gestion active» utilise l'expertise de l'équipe expérimentée de développement de médicaments de Therillia et a permis de faire avancer de multiples projets de manière rentable. Pour plus d'informations, visitez https://therillia.com

