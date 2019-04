Le 9e salon international du secteur de la logistique de Chine occidentale stimule le développement de la ville de Xi'an en tant que centre logistique le long de l'initiative « Une ceinture, une route »





XI'AN, Chine, 18 avril 2019 /PRNewswire/ -- La 9e édition de la Western China International Logistics Industry Expo (l'Expo) - Salon international du secteur de la logistique de Chine occidentale -, la rencontre de premier plan de dirigeants et d'experts des secteurs du transport et de la logistique en Chine, a lancé, conjointement à la 16e Semaine internationale de la logistique en Chine, un dialogue pour faire de Xi'an, la capitale de la province chinoise du Shaanxi, un centre international pour le transport et la logistique le long de l'initiative « Une ceinture, une route » (BRI pour « Belt and Road Initiative »). Organisé en collaboration avec le port de Qingdao, cet évènement qui dure une semaine vise à contribuer à la construction de plateformes, canaux et réseaux logistiques pour la ville en reliant les pays de l'Eurasie grâce à de nouveaux projets d'infrastructures de transport et de logistique.

Participent à l'Expo des entreprises de logistique et de transport intelligent, qui représentent dix secteurs, dont la technologie, l'équipement et les plateformes, le développement portuaire, la construction ferroviaire et le transport intelligent.

Le développement du commerce, de la logistique et des services auxiliaires joue un rôle essentiel dans la promotion du développement économique et social durable de Xi'an dans le cadre de la BRI. Axé sur les ressources et les opportunités mondiales, l'évènement a mis en lumière l'interconnexion efficace entre la Chine et les entreprises internationales de logistique, en traitant des sujets qui vont de l'optimisation des routes de transport à la coordination mondiale et aux zones économiques communes.

« Nous voyons un très grand potentiel pour des villes chinoises comme Xi'an en termes de développement de la logistique et du transport, depuis l'infrastructure jusqu'à la capacité de service. La BRI nous a offert une occasion unique », a déclaré un représentant du Salon international du secteur de la logistique de la Chine occidentale. « L'Expo réunit des professionnels et des entreprises de premier plan dans ce secteur qui peuvent ainsi partager leur expérience en travaillant ensemble afin de tirer profit des avantages offerts par la BRI et de promouvoir ces avantages auprès de nos partenaires dans les domaines des affaires et de la politique. »

Au fil de la croissance du marché intérieur, les opportunités commerciales se multiplient dans certains segments. Après s'être attaquée aux problèmes de structure des coûts et de transport multimodal ces dernières années, la ville a hâte de promouvoir une collaboration logistique basée sur la BRI en améliorant l'efficacité de l'exploitation dans son ensemble, en restructurant le système logistique et en utilisant une approche pratique afin de créer un contexte de marché équitable et transparent qui permette aux acteurs concernés de constituer leurs propres chaînes logistiques.

A également été débattue sur l'Expo la question de l'application de technologies logistiques intelligentes. Allant bénéficier du développement national au cours des 10 prochaines années, le secteur de la logistique de la ville peut aider à former un système en Chine et le long de l'initiative « Une ceinture, une route », susceptible d'obtenir une allocation optimale des ressources et une excellente qualité de service, réduisant ainsi les coûts sociaux et de transaction à travers les canaux, centres et réseaux logistiques grâce à l'utilisation de technologies intelligentes, notamment l'IdO, la 5G, l'intelligence artificielle et le cloud computing.

À propos de la Western China International Logistics Industry Expo

Créée par le gouvernement populaire municipal de Xi'an en 2010 en réponse aux priorités établies par le Conseil d'État et le ministère du Commerce de la République populaire de Chine, la Western China International Logistics Industry Expo (l'Expo) est une réunion de premier plan de dirigeants et d'experts des secteurs du transport et de la logistique en Chine.

