Boursorama renouvelle son accord avec IBM pour accélérer sa stratégie Cloud hybride





PARIS, le 18 avril 2019 /PRNewswire/ -- IBM (NYSE: IBM) et Boursorama, filiale du groupe Société Générale, renouvellent leur accord par la signature d'un contrat de Cloud hybride d'une durée de 5 ans afin d'enrichir l'offre de nouveaux produits et services proposés par la banque.

Boursorama est pionnier et leader du courtage en ligne, de l'information financière sur Internet et depuis 2005 de la banque en ligne. Cette dernière, désignée banque la moins chère de France depuis onze ans repousse les frontières de la banque pour simplifier la vie de ses clients au meilleur prix et avec la meilleure qualité de service. C'est ainsi qu'en 2018, Boursorama a séduit un nouveau client toutes les 50 secondes et compte aujourd'hui plus d'1,7 million de clients1.

Boursorama prolonge sa collaboration avec IBM en renouvelant l'accord initié en 2014 sur la partie infrastructure afin de soutenir sa croissance et d'assurer une disponibilité et une sécurité renforcées et de haut niveau de ses opérations en conformité avec les exigences règlementaires imposées notamment par la Banque Centrale Européenne. Dans le cadre de l'accord annoncé aujourd'hui, Boursorama pourra utiliser de nouveaux services du Cloud d'IBM pour son activité bancaire.

Boursorama a fait le choix d'IBM Cloud pour :

sa résilience qui lui permet de continuer à fournir le meilleur service à ses clients toujours plus nombreux - puisque leur nombre a doublé depuis 2016 pour atteindre plus d'1,7 million à ce jour - et ce de jour comme de nuit, tous les jours de la semaine

le recours à une infrastructure Cloud qui permet à Boursorama d'enrichir constamment son offre avec de nouveaux produits et services : banque au quotidien, crédits (immobilier, à la consommation, lombard, renouvelable), épargne de précaution, assurance-vie et bourse. Aujourd'hui, Boursorama Banque offre un catalogue de 827 fonctionnalités - gratuites - pour simplifier la vie de ses clients au quotidien

son catalogue Cloud hybride comprenant du SaaS et du PaaS, permettant de répondre dynamiquement aux innovations des métiers au service des Clients

ses services renforcés de Cybersécurité sur les serveurs Web afin de parer à des attaques de dénis de service, complétés par l'expertise de l'équipe IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services (IRIS) qui pourra assister le client pour faire face à un incident en l'aidant à préparer et à mettre en oeuvre un plan de remédiation

"L'offre sécurisée de Cloud hybride d'IBM, ainsi que les services de sécurité autour des plateformes Web sont de vrais atouts d'innovation pour nos clients dans le contexte de leur transformation digitale, en particulier dans le monde bancaire soumis aux exigences réglementaire de la BCE" souligne Béatrice Kosowski, Directeur Général, Global Technology Services, IBM France. "Nous sommes très fiers de continuer à accompagner Boursorama dans sa croissance et sa conquête de nouveaux marchés".

« L'hébergement d'une large part de notre SI sur les solutions d'IBM Cloud nous permet de poursuivre notre développement sur des infrastructures technologiques éprouvées et capables de répondre à la forte croissance de Boursorama », déclare Benoit Grisoni, Directeur Général de Boursorama. « En recourant aussi à des solutions de Cloud public, nous allons rechercher, en parallèle, à optimiser nos coûts et à offrir toujours plus de services innovants à nos clients. »

IBM et Boursorama ont signé cette transaction au premier trimestre 2019.

1:https://groupe.boursorama.fr/qui-sommes-nous,11,25.html#activites, https://www.boursorama-banque.com/

A propos d'IBM Cloud

Avec un chiffre d'affaires annuel de 19,5 milliards de dollars, IBM est le leader mondial du Cloud d'entreprise avec une plateforme conçue pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises et de la société. Au-delà de l'amélioration de la productivité et des coûts, le Cloud d'IBM est optimisé pour répondre aux exigences en matière d'IA et de données qui induisent une véritable différentiation pour les entreprises aujourd'hui. Les offres privées, publiques et hybrides d'IBM fournissent l'envergure mondiale dont les entreprises ont besoin pour soutenir l'innovation dans tous les secteurs.

Pour en savoir plus sur l'offre Cloud d'IBM : https://www.ibm.com/Cloud-computing/fr/fr/

A propos d'IBM Security

IBM Security offre l'une des gammes de produits et services de sécurité pour organisations les plus performantes du marché. Ce portefeuille, qui repose sur les recherches du mondialement célèbre IBM X-Force®, permet aux organisations de gérer efficacement les risques et de se défendre face aux menaces émergentes. IBM compte parmi les plus grandes organisations mondiales dédiées à la recherche, au développement et à la conception de solutions de sécurité, gère 70 milliards d'évènements de sécurité par jour dans plus de 130 pays, et possède plus de 10 000 brevets dans le domaine de la sécurité. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www-03.ibm.com/security/fr-fr/, suivez IBMSecurity sur Twitter ou consultez le blog IBM Security Intelligence.

A propos de Boursorama

Boursorama, filiale de Société Générale, est un acteur pionnier et leader sur ses trois activités principales : la banque en ligne, le courtage en ligne et l'information financière sur Internet. Depuis 20 ans, la promesse de Boursorama reste la même : simplifier la vie de ses clients au meilleur prix et avec la meilleure qualité de service.

Avec un développement centré sur les nouvelles attentes des clients, simplicité et efficacité, mais aussi sécurité et frais réduits, Boursorama conforte chaque année sa position d'acteur bancaire majeur en France.

La banque la moins chère de France depuis dix ans, a doublé le nombre de ses clients depuis début 2016 et en compte aujourd'hui plus d'1,7 million, tout en affichant un taux de recommandation toujours aussi élevé (90 %). Accessible à tous sans conditions de revenus ou de patrimoine, Boursorama intéresse une population de plus en plus large, de l'offre Kador pour les 12-18 ans jusqu'à Boursorama Pro pour les entrepreneurs individuels. Une large gamme de produits et services répondent aux besoins bancaires des clients : banque au quotidien, crédits (immobilier, à la consommation, lombard, renouvelable), épargne de précaution, assurance-vie et bourse, assurances. Aujourd'hui, Boursorama Banque offre un catalogue de 827 fonctionnalités pour simplifier la vie de ses clients au quotidien, en s'appuyant notamment sur les nouvelles technologies. Pour découvrir toute l'offre Boursorama Banque, cliquez ici.

Boursorama c'est aussi un portail en ligne, www.boursorama.com. Lancé il y a 20 ans, il est classé n°1 des sites nationaux d'informations financières et économiques en ligne avec plus de 25 millions de visites chaque mois (Source ACPM 2018).

Employeur engagé au niveau social et responsable à l'échelle environnementale, Boursorama compte 800 collaborateurs, basés à Boulogne-Billancourt (92) et Nancy (54).

Retrouvez l'actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr

Page LinkedIn Boursorama

