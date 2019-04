Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce la signature d'un contrat avec une exploitation agricole disposant d'un permis de culture à grande échelle





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 avril 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN: A14XHT) (« LDS » ou la « société ») annonce que sa filiale en propriété exclusive, Core Isogenics Inc. (« Core Isogenics »), a conclu un contrat avec une exploitation californienne de cannabis, disposant d'un permis et comptant plus de 8 000 mètres carrés de culture en plein air et environ 3 000 mètres carrés sous serre, à Sacramento (Californie).

Core Isogenics fournira l'expertise, les semis et les nutriments à l'exploitation agricole. L'exploitation développe depuis deux ans des cultures exemptes de contaminant et dispose de toute l'infrastructure nécessaire pour débuter immédiatement la culture du cannabis pour Core Isogenics. Les semis seront plantés début mai 2019, une fois le sol préparé et le système du goutte-à-goutte installé, en principe la semaine prochaine. L'exploitation assure des travaux d'aménagement (nettoyage, préparation) pour semer les plantes de cannabis au plus tôt. On estime que la ferme produira plus de 12 000 kilos de fleurs et de rognures pour CannaStripstm et le Highway 395 Dispensary. Après la première récolte, la société prévoit de demander des permis de culture supplémentaires afin d'optimiser l'empreinte de la terre, soit environ 4 000 mètres carrés sous serre.

Les avantages du contrat avec l'exploitation agricole sont nombreux. Les récoltes assureront des revenus conséquents, mais aussi de la biomasse propre pour CannaStripstm et des produits additionnels pour le Highway 395 Dispensary. Ces produits seront acquis à un prix bien inférieur au prix actuel du marché et sans intermédiaire. Autre avantage, Core Isogenics aura accès à des cultures ouvertes et sous serre à grande échelle afin d'éprouver la génétique des semences dans divers environnements, tout en amenant d'autres producteurs et exploitations vers les produits de Core Isogenics et en fournissant à CSPA Group, Inc. de la biomasse à des prix particulièrement attractifs.

Casey Fenwick, le président de LDS, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous être mis en contact avec cette exploitation et d'avoir signé un contrat de culture. La culture sous contrat nous permettra de concurrencer les prix du marché noir, tout en restant rentables. Il est clair que pour être compétitifs sur le marché actuel du cannabis, les entreprises devront produire leur propre biomasse à grande échelle. Grâce à cette exploitation, nous pouvons y parvenir en peu de temps, car elle fonctionne déjà sans contaminants. »

Brad Eckenweiler, le chef de la direction de la société, a déclaré : « Cette réalisation est une étape majeure de plus dans l'intégration verticale qui chevillera notre société et nos filiales dans l'avenir du cannabis. L'aspect le plus intéressant de notre structure verticale est que chaque niveau opérationnel est capable de porter ses propres activités, tout en créant de la valeur à la structure faitière. Cela devrait se traduire par l'augmentation de la rentabilité globale de LDS. »

La société continuera de tenir le marché au courant de tous les événements au fil de l'eau.

À propos de Core Isogenics Inc.

Core Isogenics Inc. dispose de permis de culture et de pépinière à Adelanto (Californie). Core Isogenics crée des souches isogéniques avec des caractéristiques génétiques spécifiques du cannabis, uniformes pour toutes les plantes, éliminant toute variation d'ingrédient et/ou de résultat pour l'expérience client. Les souches produites correspondent exactement, du point de vue génétique, aux besoins des terpènes et des profils cannabinoïdes, en termes de variation ou de structure élémentaire, permettant une réduction significative des coûts de production, grâce à l'extraction de la formule exacte de la plante et non plusieurs.

À propos de CSPA Group, Inc.

CSPA Group, Inc. est basé à Adelanto (Californie). C'est un fabricant et un distributeur/livreur disposant d'un permis de la ville et d'une licence de l'État dans le secteur californien du cannabis. CSPA produit des huiles et des distillats extraits et produit CannaStripsTM en vertu d'un accord de licence avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une société de Colombie-Britannique.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une entreprise technologique qui dispose d'installations de production et de conditionnement de pointe situées dans le Sud de la Californie. La technologie de la société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais elles présentent une biodisponibilité supérieure de composants cannabiques. Certaines bandelettes incluront également des ingrédients coactifs tels que des produits nutraceutiques, vitamines et peptides. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de l'entreprise s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bande, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

Déclaration de non-responsabilité et de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas examiné le présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude ni au caractère adéquat de son contenu..

Les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse contiennent des énoncés prévisionnels fondés sur des hypothèses qui avaient cours au moment de la rédaction du communiqué. Ces énoncés reflètent les estimations, les opinions, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Elles ne constituent en aucun cas des garanties de rendement futur. La Société fait savoir que tout énoncé prévisionnel est foncièrement incertain et que d'importants facteurs imprévisibles pourraient avoir une incidence sur le rendement réel, facteurs sur lesquels la Société n'a souvent aucun contrôle. Ces facteurs comprennent, entre autres choses : les risques et incertitudes liés à l'historique d'exploitation limitée de la Société et la nécessité de respecter les règlements environnementaux et gouvernementaux. En outre, la marijuana demeure une drogue inscrite à l'annexe 1 de la loi sur les substances contrôlées (Controlled Substances Act) des États-Unis de 1970. Bien que le Congrès américain ait interdit au département de la Justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour interférer avec la mise en oeuvre des lois des États du pays concernant la marijuana médicale, cette interdiction doit être renouvelée annuellement pour rester en vigueur. Par conséquent, les événements, conditions et résultats réels et futurs pourraient être sensiblement différents des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées de façon expresse ou implicite dans les renseignements fournis et les énoncés prévisionnels. À moins que les lois applicables en matière de valeurs ne l'exigent, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement tout renseignement prospectif..

