Opération patrimoine Montréal 2019 - Ce printemps, les Montréalais sont invités à célébrer leur patrimoine





MONTRÉAL, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des monuments et des sites de l'UNESCO, la Ville de Montréal et Héritage Montréal dévoilent les activités de l'Opération patrimoine Montréal (OPM) 2019.

Cet événement annuel propose diverses activités au grand public célébrant entre autres l'architecture, les paysages, l'archéologie, les savoir-faire qui font partie du patrimoine matériel ou immatériel montréalais.

Grands Prix de l'OPM

La Ville de Montréal lance un appel de candidatures auprès des citoyennes et citoyens afin de souligner les lieux, projets, personnes et organismes qui contribuent à la richesse et à la diversité de l'identité montréalaise. D'ici au 14 juin, il est possible de déposer une candidature parmi les cinq catégories suivantes : Prendre soin, Redonner vie, Savoir-faire, Faire connaître et Agir ensemble.

Votez pour votre lieu coup de coeur

On peut également voter jusqu'au 14 juin, sur le site de l'OPM, pour son lieu coup de coeur. Les arrondissements et les villes liées ont sélectionné des espaces publics pour leurs qualités patrimoniales exceptionnelles. Ces lieux sont :

Belvédère Kondiaronk (arrondissement de Ville-Marie )

) Place de la Gare-Jean-Talon (arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension)

Parc de l'Hôtel-de-Ville ( Ville de Baie -d'Urfé)

l'Hôtel-de-Ville ( -d'Urfé) Parc Lahaie (arrondissement du Plateau- Mont-Royal )

(arrondissement du Plateau- ) Parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain (arrondissement de LaSalle )

(arrondissement de ) Parc Molson (arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie )

(arrondissement de ) Parc René-Lévesque (arrondissement de Lachine )

) Parc Wilfrid-Bastien et maison Joseph-Gagnon (arrondissement de Saint-Léonard)

Patrimoine en fête 2019 | De la ville à la rivière, au fil de l'eau, au fil du temps

La journée Patrimoine en fête aura lieu le samedi 25 mai, de 13 h à 21 h, dans le lieu Coup de coeur 2018, soit le pavillon d'accueil du Parcours Gouin dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Ce sera l'occasion pour tous de découvrir à travers des visites, ateliers et conférences, l'influence du contexte naturel et paysager sur le développement urbain de cette partie du territoire montréalais, située en bordure de la rivière des Prairies.

« J'invite chaleureusement mes concitoyen.ne.s à participer nombreux à l'Opération patrimoine Montréal. C'est l'occasion par excellence de faire connaître et d'encourager les artisans, les propriétaires et les municipalités pour leurs actions visant à mettre en valeur et à conserver le patrimoine matériel et immatériel de notre métropole. Je souhaite aussi qu'il y ait un maximum de citoyennes et de citoyens à la journée Patrimoine en fête du 25 mai, qui se déroulera dans le lieu coup de coeur de cette année aménagé avec soin et dans le respect historique de notre arrondissement! », déclare Émilie Thuillier, responsable du patrimoine au comité exécutif de Montréal et mairesse d'Ahuntsic-Cartierville.

« Héritage Montréal est fier de voir comment ce qu'on a inventé il y a plus de 25 ans avec la Ville de Montréal et qui s'appelait jadis l'Opération Patrimoine Montréal, a crû et embelli pour mieux reconnaître le patrimoine comme un actif et un trait distinctif de Montréal et de ses quartiers, et pour mieux reconnaître et saluer l'engagement et l'action citoyenne dans sa sauvegarde et sa mise en valeur. Nous sommes également heureux d'être partenaires de Patrimoine en fête, une journée de festivités pour célébrer la richesse de ce patrimoine dans sa diversité! En 2019, cette fête au pavillon d'accueil du Parcours Gouin offre une occasion de prendre contact avec l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville qui ponctue d'anciens villages et de bâtiments remarquables, le paysage de la rivière des Prairies. Au plaisir de vous y voir! », souligne Dinu Bumbaru, directeur des politiques d'Héritage Montréal.

Pour participer au concours des Grands Prix de l'OPM, voter pour un lieu Coup de coeur ou pour connaître en détail la programmation de Patrimoine en fête : operationpatrimoine.com.

