Technoprobe va acquérir Microfabrica





? Ce cumul de savoir-faire favorisera les innovations technologiques ?

? Les clients bénéficieront d'un rythme d'innovation plus rapide ?

CERNUSCO LOMBARDONE, Italie, 18 avril 2019 /PRNewswire/ -- Technoprobe, un leader mondial dans le secteur des tests de microélectronique/semiconducteurs, a conclu un accord définitif visant l'acquisition de Microfabrica Inc., le leader de la transformation additive à production en série à microéchelle. Cette acquisition s'inscrit dans le programme d'investissement technologique autofinancé de Technoprobe d'un montant de 100 millions de dollars pour la période 2019-2020. Après cette acquisition, Microfabrica poursuivra ses opérations de manière indépendante depuis son siège de Van Nuys (Californie).

« Cette acquisition marque une étape stratégique dans nos plans de croissance », explique le PDG de Technoprobe, Stefano Felici. « En tant que leaders technologiques dans nos domaines, l'union de nos forces accélérera les initiatives de développement de nos deux organisations, afin que nous puissions lancer toute une série de produits révolutionnaires destinés aux segments du marché du système sur puce et de la mémoire. Notre projet visant à investir davantage dans Microfabrica aidera l'entreprise à renforcer ses capacités et à réaliser son potentiel sur le marché mondial. »

Le PDG de Microfabrica, Eric C. Miller, ajoute : « Nous sommes très heureux de rejoindre la famille Technoprobe. Cette acquisition ne fournira pas seulement une assise solide pour Microfabrica et ses employés : elle nous permettra également de renforcer nos capacités de processus et de matériaux et nos services, ce qui profitera à l'ensemble du secteur. Nous sommes impatients de travailler avec de nouveaux clients et de continuer à servir notre clientèle comme nous l'avons fait dans le passé : en respectant tous les contrats, accords de confidentialité et engagements de production. »

À propos de Technoprobe

Technoprobe est un leader primé du secteur de la microélectronique qui se spécialise dans la conception et la fabrication d'équipements de test de semiconducteurs sophistiqués. Elle a été sacrée comme le fournisseur de premier plan affichant la croissance la plus rapide du secteur en 2017, et VLSIresearch l'a classée à la première place de son enquête de satisfaction en 2018. Cette société privée a des bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.technoprobe.com.

À propos de Microfabrica

Microfabrica est le leader de la transformation additive à production en série à microéchelle. En alliant la flexibilité de l'impression 3D à la précision des procédés de fabrication de semiconducteurs sophistiqués, elle conçoit et fabrique des solutions à microéchelle robustes qui permettent d'atteindre des niveaux inédits de produits. Les leaders mondiaux du marché dans les secteurs des tests de semiconducteurs, de l'aérospatiale et des dispositifs médicaux font confiance à la technologie unique de Microfabrica pour proposer des produits innovants, réduire les délais de mise sur le marché et acquérir un avantage concurrentiel sensible. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.microfabrica.com.

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :