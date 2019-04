Casper renforce son engagement envers le Canada en fabriquant ses produits au pays





TORONTO, le 18 avril 2019 /CNW/ - Casper, entreprise internationale spécialiste du sommeil, annonce aujourd'hui la fabrication au Canada de deux de ses produits les plus populaires -- les matelas Casper et Essentiel. Les matelas fabriqués au Canada sont maintenant expédiés dans l'ensemble des provinces et territoires.

« L'investissement continu de Casper au Canada contribue à accélérer l'atteinte de notre objectif de devenir la plus grande entreprise complète spécialiste du sommeil au monde, affirme Philip Krim, cofondateur et chef de la direction de Casper. Étendre nos activités dans la région nous permet de répondre à la demande grandissante partout au pays et augmente notre capacité à fabriquer des produits de première qualité pour ainsi offrir un meilleur sommeil à encore plus de Canadiens. »

Casper a récemment renforcé son conseil d'administration en invitant Dani Reiss, président et chef de la direction de Canada Goose.

« Les produits fabriqués au Canada jouissent partout dans le monde d'une solide réputation en matière de qualité et de performance, déclare Reiss. En tant que défenseur de longue date de la fabrication au Canada, je suis emballé d'apprendre que Casper fabriquera maintenant des produits au pays. »

L'entreprise a également ouvert un siège canadien au centre-ville de Toronto pour soutenir la croissance rapide de sa clientèle.

« Au cours des quatre dernières années, nous avons connu une croissance incroyable au Canada et avons acquis une clientèle fidèle, dit Nicole Tapscott, vice-présidente et directrice générale de Casper Canada. Nous sommes très heureux d'étendre notre rayonnement et notre engagement dans le marché avec l'ouverture officielle de notre siège canadien et l'expédition de nos matelas fabriqués au pays. »

Après avoir enregistré des revenus de plus de 400 millions de dollars en 2018, Casper a récemment annoncé un nouveau financement de 100 millions de dollars pour alimenter encore davantage sa croissance omnicanal et son leadership dans la catégorie.

À PROPOS DE CASPER

Casper (casper.com/ca/fr) est une entreprise internationale spécialiste du sommeil et l'une des marques grand public affichant la croissance la plus rapide de tous les temps, elle qui a su séduire rapidement les consommateurs dans une catégorie qui stagnait depuis des décennies. L'entreprise propose une gamme complète de produits méticuleusement conçus pour le sommeil, y compris des matelas, des oreillers, du linge de lit et du mobilier, tous conçus par son équipe de recherche et développement primée du Casper Labs. En plus de gérer ses activités de commerce électronique à l'échelle mondiale, Casper possède et exploite plus de 20 boutiques du sommeil en Amérique du Nord, et ses produits sont en vente chez de grands détaillants comme La Baie d'Hudson, Indigo et EQ3.

