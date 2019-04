Huawei va au-delà de la construction de voitures. Se concentrant sur les TIC, Huawei a pour objectif de permettre aux équipementiers automobiles de construire de meilleurs véhicules.





SHANGHAI, 18 avril 2019 /PRNewswire/ -- Au cours du Forum international sur les technologies clés de l'automobile 2019, le président tournant de Huawei, Eric Xu, a prononcé un discours liminaire intitulé : Adopter la convergence entre les industries de l'automobile et les TIC.

L'industrie automobile se tourne de plus en plus vers les technologies de l'information et de la communication (TIC) en tant que nouvelles technologies clés. Xu a fait remarquer : « La convergence étant de plus en plus importante entre le secteur de l'automobile et les TIC, le véhicule électrique intelligent connecté apparaît comme un nouveau moteur de développement avant-gardiste pour la collectivité, dont l'impact dépasse les deux industries. »

Face aux changements évolutifs, Huawei a fait un choix stratégique. « Huawei va au-delà de la construction de voitures », a dit Xu. « En se concentrant sur les TIC, Huawei a pour objectif de permettre aux équipementiers automobiles de construire de meilleurs véhicules. » Puis il a souligné : « En se basant sur les TIC, l'objectif de Huawei est d'être un fournisseur de composants numériques orientés vers l'automobile et vers de nouveaux composants ajoutés. »

Comptant plus de 30 années d'expérience dans les TIC et portant un intérêt constant pour ce domaine, Huawei propose aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) de voitures les éléments suivants :

MDC (Mobile Data Center) : une plateforme informatique embarquée et une solution en matière de sous-système de conduite intelligente

Octopus : un service basé sur le cloud de Huawei Cloud pour une conduite autonome (formation, simulation, tests)

pour une conduite autonome (formation, simulation, tests) Un module/T-Box de communication embarqué 4G/5G, des solutions réseau

Une solution de connectivité homme-voiture-foyer HUAWEI HiCar, envisageant tous les scénarios.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/873196/Huawei_Eric_Xu.jpg

