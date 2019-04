En collaboration avec la Banque Scotia, Gestion financière MD annonce une série de mesures financières pour favoriser le bien-être des médecins





Cet investissement contribuera à la santé et au bien-être des médecins canadiens de partout au pays.

OTTAWA, le 18 avril 2019 /CNW/ - Gestion financière MD inc. (MD), en collaboration avec la Banque Scotia et l'Association médicale canadienne (AMC), est fière d'annoncer un soutien financier à un premier groupe d'associations nationales de médecins spécialistes afin de lutter contre l'épuisement professionnel chez les médecins canadiens, un problème de plus en plus pressant.

La santé et le bien-être des médecins sont essentiels à la viabilité à long terme de la profession médicale et plus généralement, du système de santé. Pourtant, le nombre de victimes du stress et de l'épuisement professionnel ne cesse d'augmenter au sein de la communauté médicale canadienne.

MD, l'AMC et la Banque Scotia sont fières de travailler avec la communauté médicale, notamment avec des sociétés de médecins spécialistes, des associations médicales provinciales et territoriales, des sociétés affiliées de l'AMC et d'autres collaborateurs clés afin de lutter contre l'épuisement professionnel chez les médecins et apporter leur soutien à la profession médicale.

«?En notre qualité de seule société nationale de services financiers vouée exclusivement au bien-être financier des médecins canadiens et de leur famille, nous avons à coeur le sort des médecins et nous nous intéressons aux enjeux qui comptent pour eux?», a déclaré Brian Peters, président et chef de la direction de Gestion financière MD, «?d'où notre engagement pour la promotion de la santé et du bien-être essentiels au dynamisme de la profession médicale.?»

Ce financement de 625 000 $, qui sera versé sur trois ans, est la plus récente contribution d'une série de trois de la Banque Scotia à des programmes s'adressant à la profession médicale. Il découle d'une entente d'affinité de dix ans conclue avec l'Association médicale canadienne. D'autres programmes destinés à la communauté médicale seront annoncés prochainement et mettront en évidence l'importance de telles collaborations pour soutenir la profession médicale et apporter des changements réels.

Cette contribution financera le soutien indispensable nécessaire aux activités de recherche, de diffusion d'information, d'éducation et de formation des sept sociétés médicales spécialisées nationales suivantes :

Les situations difficiles auxquelles les médecins sont exposés expliquent probablement la prévalence de l'épuisement au sein de la profession. Le mal se manifeste souvent par de la dépersonnalisation et une fatigue extrême, incite les médecins à douter de leurs décisions et leur fait perdre leur motivation. Dans un sondage récent, 30 % des médecins canadiens ont dit avoir déjà souffert d'épuisement professionnel1. Selon ce sondage, l'état de santé mentale des médecins varie selon leur domaine de spécialisation. Les médecins d'urgence, notamment, sont trois fois plus susceptibles de souffrir d'épuisement professionnel que les autres2, et la prévalence de l'épuisement professionnel est deux fois plus élevée chez les chirurgiens spécialistes que chez les autres médecins3. Par ailleurs, les taux d'épuisement émotionnel et de dépersonnalisation sont élevés chez les radiologues4.

«?La santé et le bien-être des médecins canadiens sont essentiels à la bonne santé de l'ensemble du pays?», a déclaré Glen Gowland, vice-président à la direction de la Gestion de patrimoine mondial à la Banque Scotia. «?La Banque Scotia est donc fière d'investir dans des programmes nationaux qui influent favorablement sur la vie des médecins et des communautés qu'ils desservent.?»

« L'épuisement professionnel des médecins constitue un problème chronique pressant au Canada. Un grand nombre de médecins doivent supporter le stress et la fatigue dans un milieu de travail extrêmement difficile », a rapporté le Dr Rodrick Lim, président du comité sur le mieux-être de l'Association canadienne des médecins d'urgence. « Il s'agit d'un problème important et complexe qui mérite un tel investissement en appui aux nouvelles initiatives ciblées servant à épauler les médecins et à leur permettre de continuer d'assurer les meilleurs soins possible aux patients. »

À propos des octrois accordés dans le cadre de l'entente d'affinité

La Banque Scotia, Gestion financière MD (MD) et l'Association médicale canadienne (AMC) s'engagent fermement à soutenir la profession médicale et à améliorer la santé de la population du Canada. Pour témoigner de son engagement, la Banque Scotia, en collaboration avec l'AMC et MD, investira 115 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour appuyer les médecins et les communautés qu'ils servent.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Forte d'un effectif de plus de 98?000 employés4 et d'un actif de plus de 1?000 milliards de dollars (au 31 janvier 2019), la Banque Scotia est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : BNS) et à la Bourse de New York (NYSE : BNS). Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter le site à l'adresse www.scotiabank.com et à nous suivre sur Twitter (@Banque ScotiaViews).

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de près de 50 ans d'expérience au service des médecins, MD n'a qu'un seul but : aider les médecins canadiens à accéder au bien-être financier. MD, dont l'actif sous administration s'élève à plus de 49 milliards de dollars, se consacre aux besoins des médecins canadiens et des membres de leur famille. MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l'entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l'adresse md.ca.

À propos de l'Association médicale canadienne

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est le porte-parole national de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

1 Association médicale canadienne, Sondage national de l'AMC sur la santé des médecins (octobre 2018), 8.

2 E. Berger, "Physician Burnout," Annals of Emergency Medicine, vol. 61, numéro 3 (mars 2013), A17-A19.

3 Association médicale canadienne, Sondage national de l'AMC sur la santé des médecins (octobre 2018), 13.

4 Nanxi Zha, Michael N. Patlas, Nick Neuheimer et Richard Duszak Jr., "Prevalence of Burnout Among Canadian Radiologists and Radiology Trainees," Canadian Association of Radiologists Journal, vol. 69, numéro 4 (novembre 2018), 367-372.

SOURCE MD Financial Management

Communiqué envoyé le 18 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :