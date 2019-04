Mobilisation des gens d'affaires dans la région de Thetford en faveur du projet récréotouristique du Domaine Escapad au Mont Adstock





THETFORD MINES, QC, le 18 avril 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 35 personnalités du monde des affaires de la MRC des Appalaches et de la Beauce demandent au gouvernement de confirmer le financement des infrastructures, route et chalet multifonctionnel, pour que le projet récréotouristique du Domaine Escapad au Mont Adstock, évalué à plus de 100 millions de dollars, se confirme le plus rapidement possible. Tout le monde s'entend sur l'urgence d'agir dès ce printemps.

Dans une lettre ouverte envoyée aux médias, les signataires rappellent que le Pôle récréotouristique du Mont Adstock est reconnu comme une infrastructure unique, non seulement dans la MRC des Appalaches, mais également à l'échelle suprarégionale. Il contribue, depuis des années, à la diversification économique et touristique de la région de Thetford.

« Aujourd'hui, la communauté d'affaires de la grande région de Thetford et ses partenaires, demandent aux différents paliers de gouvernement, d'apporter leur aide pour que se concrétise enfin ce projet. C'est la raison pour laquelle, nous pressons le gouvernement du Québec de s'asseoir avec les élus locaux et les promoteurs dans l'objectif d'annoncer rapidement le financement du chalet multifonctionnel et de la route. Nous rappelons que ce projet fait partie d'une priorité régionale et assurera, à long terme, la pérennité même de la montagne », écrivent?ils.

Parmi eux, des représentants d'importants employeurs, auxquels s'est joint le sénateur Raymond Setlakwe et Claude Gagnon ex-président du Comité de diversification de la région de Thetford. Il y a, notamment, Claude Gosselin, président du Groupe Gosselin; Hugues Vaillancourt, président de Nutech; Margo Setlakwe, présidente de A. Setlakwe; Ralph Poulin, président de Canatal; Marc Alexandre Brousseau, président de la société de développement économique de la région de Thetford; Raymond Cimon, président de la Société d'aide au développement des collectivité de l'Amiante et Lucie Rouleau, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford.

« Comme dans les autres projets, partout au Québec, des moyens financiers concrets ont été mis à la disposition des milieux et le gouvernement du Québec est sollicité pour que nous puissions y parvenir », insiste-t-on dans la lettre. Pour consulter la lettre et la liste complète des signataires : https://www.regionthetford.com/fr/actualites/2019/04/17/mobilisation-des-gens-d-affaires-dans-la-region-de-thetford-en-faveur-du-projet-recreotouristique-du-domaine-escapad-au-mont-adstock/.

